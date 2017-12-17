Kız kardeşiyle büyüyenler daha iyimser ve daha mutlu

De Montfort ve Ulster üniversitelerinin ortak araştırması, kız kardeşiyle büyüyen insanların daha iyimser ve daha mutlu olduğunu ortaya çıkardı.

Özge DÜZGÜN

İngiltere’de bulunan De Montfort Üniversitesi ve Ulster Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, kız kardeşi olan insanların daha iyimser ve daha mutlu olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırma 17-25 yaşlarındaki 571 genç üzerinde yapıldı ve kız kardeşiyle büyüyenlerin daha mutlu ve daha iyimser olduğunu ortaya koydu.

Katılımcılar zihinsel sağlık ve pozitif düşünce ile ilişkili bir dizi soruyu içeren anket formunu doldurdu. Araştırmacılar, kız kardeşlerin, zihinsel sağlığı destekleyen olumlu telkinlere daha açık olduklarını ve bu yönde iletişimi teşvik ettiklerini kanıtladı.

Çalışmayı gerçekleştiren Profesör Tony Cassidy, şunları söyledi:

“Kız kardeşler ailelerde iletişime daha açık ve uyum sağlamaya daha eğilimli görülüyor. Bununla birlikte, kardeş olmanın alternatif bir etkisi de var. Örneğin erkek kardeşlerde bu durumun tam tersi gözlemleniyor. Erkeklerin duyguları hakkında konuşmamaları doğal bir eğilim olabilir. Erkek kardeşler birlikte sessizlik anlaşması yapmış gibi konuşmazlarken kız kardeşler bunu kırmaya eğilimliler.”

Cassidy bulguların ebeveynlerin ayrıldığı ailelerde daha da belirgin olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Bence bu bulgular, zor zamanlarda ailelere ve çocuklara destek vermek amacıyla kullanılabilir. Birden fazla erkek çocuğu olan durumlarda, zor dönemlerle nasıl baş edeceğimiz konusunda dikkatle düşünmek zorunda kalabiliriz.”

Benzer şekilde Brigham Young Üniversitesi'nden bir araştırma, birden fazla çocuğu olan 395 aile üzerinde yapıldı ve kız kardeşi olanların daha “kibar” oldukları ortaya çıktı. Erkek kardeşe sahip olmak da ilişki, rekabetçiden çok sevecen olduğu sürece bir takım faydalar sağlayabiliyor. Her iki cinsiyete dayalı kardeşlik durumu da daha az suçluluk ve daha fazla iyilik ve cömertlik gibi sosyal davranışlar, gönüllü olma ve başkalarına yardım etme davranışlarını da beraberinde getiriyor. (İstanbul/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 14:04

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