Bornova'da yapboza dönen eğitim sistemini tartışıldı

Öğrenci Velileri Derneğinin İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlediği panelde hükümetin eğitim alanında attığı adımlar ve sonuçları konuşuldu.

Öğrenci Velileri Derneği (ÖVDER) İzmir Şubesi, Bornova Atatürk Mahallesi Kültür Merkezi’nde “Eğitimde Yaşanan Değişiklikler ve Karartılan Geleceğimiz” başlıklı bir panel düzenledi. Panelde ÖVDER Şube Başkanı Orhan Yüce ile Eğitim Sen 4 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Reyhan Kaygusuz, yaşanan değişiklikleri, sonuçlarını ve bu değişikliklerin neyi amaçladığını ele alan sunumlar düzenledi.

Kaygusuz, verdiği örnekler üzerinden sadece imam hatip okullarında değil diğer tüm okullarda ve her kademede dinsel ve etnik çeşitliliği yok sayan, ırkçılığı özendiren, Sünni İslam inancının daha önceki dönemlerden çok daha baskın ve belirleyici olduğu bir eğitim verildiğini söyledi. Amaçlananın, sorgulamayan, itaat eden, toplumsal ve politik gelişmeler karşısında itiraz etmeyen dindar nesiller yetiştirmek olduğunu vurgulayan Kaygusuz, “Eğitimin üç bileşeni var, öğretmen, öğrenci ve veli. Sadece biz öğretmenlerin itiraz etmesi ve mücadele etmesi yetmez. Ana bileşenlerin biri olan ve belki de en kalabalık olan veliler de itiraz etmeli. Şimdi sesimizi çıkarmazsak çok geç olacak” dedi.

'İDEALİST EĞİTİM Mİ MATERYALİST EĞİTİM Mİ'

ÖVDER Şube Başkanı Orhan Yüce ise eğitimin toplumun geleceğini belirleyen bir hizmet alanı olduğunu söyleyerek, yapılan değişikliklerin sadece mevcut iktidar üzerinden düşünülmemesi gerektiğini ifade etti. “Mevcut iktidarlar kimi neyi temsil ediyorsa eğitim de ona göre şekilleniyor” diyen Yüce sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki çeşit sistem var, biri bir avuç zengini, sömürenleri temsil eden kapitalizm, diğeri üretenlerin yani işçi ve emekçi sınıfların iktidar olduğu sosyalizm. Dolaysıyla da özünde iki çeşit eğitim sistemi var. Biri idealist eğitim, ki bu eğitim sistminde soyut değerler öne çıkar, bireysel ve öğrenci merkezlidir. Diğeri materyalist ki bu eğitim kolektif yaşam için eğitimdir. Eğitimin ortaklaştırılmasını savunur ve sağlar."

'AMAÇ EMEK MÜCADELESİNİ KALDIRMAK'

İdealist eğitimin Türkiye'deki sonuçlarına değinen Yüce "İdealist eğitim, birey sosyal çevrelerde kişilik kazanmaz der. Kişilik doğuştan gelir, o zaman böyle bir eğitim vermeye de gerek yok der. Altında yatan şudur; Çocuk işçi çocuğuysa, işçi olarak hayatına devam edecek. Dolayısıyla da yönetenlerin yöneten olarak varlığını korumasına ve bu eğitim anlayışının devamlılığı olarak emek mücadelesinin ortadan kalkmasına hizmet eden nesiller yetiştirmeyi amaçlarlar. Bu hep böyledir. Türkiye’deki eğitim anlayışı ve dinsel eğitimin her alanda baskın olarak ortaya çıkmasının nedeni budur. İtaatkar ve emek mücadelesine düşman nesiller yetiştirmek. Dolayısıyla eğitimdeki iyice belirginleşen bu anlayışa karşı mücadele sistemi hedef almak zorundadır" dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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