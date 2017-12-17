6 aylık Bilecik Valisi: Kentin adı Ertuğrul olsun

Bilecik'in 6 aylık Valisi Tahir Büyükakın, kentin isminin 'Ertuğrul' olarak değiştirilmesi önerisinde bulundu.

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, kentin isminin 'Ertuğrul' olarak değiştirilmesini önererek, "Çok radikal bir tavsiye olacak ama Bilecik’in adı değiştirilebilir. 'Ertuğrul' ismi verilebilir. Bunlar tartışılsın, konuşulmaya başlasın, diye söylüyorum" dedi.

Bilecik Belediyesi’nce, Bursa Eskisehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ile Şeyh Edebali Üniversitesi’nin desteğiyle Uluslararası Marka Değerleriyle Bilecik Sempozyumu düzenlendi. Sempozyuma katılan Bilecik Valisi Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, Bilecik’in adının 'Ertuğrul' olarak değiştirilmesini önerdi.

Vali Büyükakın, "6 aydır Bilecik’teyim. Bu süre belki bir kentin kaderiyle ilgili konuşmak için kısa; ama yaptığım değerlendirmelerle bazı kanaatler oluşturdum. Üzerinde çalışılarak, belirli bir noktaya geleceğini düşündüğüm çalışmalarım var. Benim burada dikkatimi çeken en önemli konulardan biri, Söğüt. 'Söğüt ruhu' aslında bizi biz yapan ruh. Yeniden, nasıl bir değer olarak dünyaya tanıtılabilir, onun üzerinde durmak lazım. Üzerinde çalıştığımız fikir şu. Önümüzdeki dönemde bununla ilgili değerlendirme yapma imkanlarımız olacaktır. Söğüt’te bir toy toplanıyor. Bu toy, zamanında karar alıcıların, beyliklerin bir araya gelip, beyliklerinin kaderleri ile ilgili bazı ortak kararlar alarak, sonrasında uygulamasını takip ettikleri bir yapı. Bu toya benzer bir yapılanma yeniden yapılabilir” diye konuştu.

'TARTIŞILSIN, KONUŞULMAYA BAŞLASIN'

Bilecik’in 'Ertuğrul' adıyla yeniden ayağa kaldırılabileceğini dile getiren Vali Büyükakın, şunları söyledi:

"Davos’ta biliyorsunuz siyasi liderler, politika yapıcılar toplanarak, dünyanın mevcut durumunu değerlendirerek, geleceğe dair kararlar alırlar. Söğüt, aslında bu tür toplantılara ev sahipliği yapmış ve sonrasında cihan imparatorluğu kurulmuş. Benzer bir yapı, yeniden tasarlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde ortak teması insana ait olan tüm değerlerin gündeme alındığı, insana dair her ne varsa konuşulduğu toylar yapılabilir. Aslında çok radikal bir tavsiye olacak; ama Bilecik’in adı da değiştirilebilir. 'Ertuğrul' ismi verilebilir. Bunlar tartışılsın, konuşulmaya başlasın, diye söylüyorum. 'Ertuğrul' ismi verilerek, şehirler kuran şehir olduğu tekrar hatırlanarak, Bilecik’i 'Ertuğrul' adıyla yeniden diriltmek, ayağa kaldırmak hatta mimari tartışmaların merkezi yapmak ve Bilecik’in pilot il seçilmesi, adının değiştirilmesi, 'Söğüt ruhu'na uygun yeniden konumlandırılması şeklinde yıllara yayılacak bir proje söz konusu olabilir. Bizim en büyük eksiğimiz, maalesef toplumsal hafıza bir yerde durmuyor. Bir vali, geliyor, 6 ay sonra gidiyor ve toplumsal hafıza da gidiyor. Belediye başkanı geliyor, bir misyonu var. O da gidiyor. Yeni gelen başka şeyler yapmaya başlıyor. Bu proje uzun süreli bir vizyonla olabilecek yani nesilleri ilgilendiren bir çalışma. Bu anlamda hafızanın en iyi tutulduğu yerler üniversiteler. Üniversitelerimiz, toplumsal hafızaya ne kadar destek verirse bu çalışmalar, o kadar anlamlı olacak."

CHP'li TÜZÜN: BİLECİK ADINDAN RAHATSIZ DEĞİLİZ

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın Bilecik isminin 'Ertuğrul' olarak değiştirilmesi önerisine CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün tepki göstererek, "Biz Bilecik adından rahatsız değiliz" dedi.

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, yaptığı açıklamada Bilecik Valisi Tahir Büyükakın'ın önerisini yerinde bulmadığını söyledi. Bilecik’in bilinen tarihinin Tunç çağına kadar dayandığını belirten Tüzün, şöyle dedi:

"Tarih boyunca çok sayıda kavime yurt olmuş topraklarda yaşıyoruz. Hitit, Frig, Kimmer, Lidya, Pers, Makedonya, Bitinya Krallığı, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı bunlardan sadece bilinenler. Osmanlı’nın kurulduğu yer olması ve Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan destansı zaferlerle cumhuriyetimizin kuruluşundaki önemi nedeniyle 'kuruluşun ve kurtuluşun başkenti' diye adlandırdığımız Bilecik tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapmıştır. Son zamanlarda geliştirilmeye çalışılan bazı akımlar nedeniyle zaman zaman illerimizin adının değiştirilmesi gündeme geliyor. Anadolu’da çok sayıda kentimizde böyle tartışmalar var."

'ERTUĞRUL'A DA SAHİP ÇIKIYORUZ TARİH ÖNCESİNDEN KALAN MİRASA DA'

Bilecik adından rahatsız olmadıklarını belirten Milletvekili Tüzün, Cumhuriyet ile birlikte 1926 yılında yasa ile getirilen Bilecik adından rahatsız olmadıklarını kaydederek şöyle dedi:

"Osmanlı’dan miras kalan 'Ertuğrul' adına da sahip çıkıyoruz, tarih öncesinden kalan arkeolojik mirasa da. Önemli olan isim değiştirmek değil, tarih boyunca çok sayıda uygarlığın merkezi olan Bilecikimizi yine hak ettiği yere çıkarmak. Enerjimizi isim tartışmalarına değil, Bilecik’in gelişmesine harcamamız gerekiyor. Biz geçmişimizden, tarihimizden gurur duyuyoruz ama geleceğe bakıyoruz. Enerjimizi Bilecik’in geleneksel değerlerini evrensel noktaya nasıl taşıyabiliriz, buna yoğunlaştırmalıyız. Bilecik tarihi ve kültürü nedeniyle elbette güzel unvanları hak ediyor ama bunu tartışmaya açmak, yurdumuzun çok sayıda ilinde başka tehlikeli gelişmelerin de yolunu açar, başka başka amaçlarla isim değişiklikleri gündeme gelir." (Bilecik/DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 13:39

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