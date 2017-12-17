Erdal Eren, İzmir’de Emek Gençliği'nin etkinliğiyle anıldı

12 Eylül darbecileri tarafından 17 yaşında idam edilen Erdal Eren, katledilişinin 37. yılında İzmir’de Emek Gençliği’nin etkinliğiyle anıldı.

12 Eylül darbecileri tarafından 13 Aralık 1980’de yaşı büyültülerek 17 yaşında idam edilen Erdal Eren, katledilişinin 37. yılında İzmir’de Emek Gençliği’nin düzenlediği etkinlikle anıldı.

Emek Partisi İzmir İl binasında gerçekleşen anma etkinliğinde şiir dinletisi, tiyatro oyunu ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Emek Gençliği adına konuşan Deniz Türe, geçen onca yıldan sonra ne siyasi cunta ne de başa gelen hükümetlerin gençlik ve sınıf mücadelesini durdurabildiğini söyleyerek, “Bizler Emek Gençliği olarak büyük Ekim Devrimi’nin kazanımları ile yürüyecek Ekim Devrimi’nden öğrendiklerimizle yaşamını sosyalizm mücadelesine ve partisine adamış olan Erdal Eren’i kuracağımız bu sosyalist dünyada yaşatacağız” dedi.

Etkinlikte söz alan Menemen Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Hasan, “Erdal Eren aramızdan ayrılalı 37 yıl oldu. Erdal da bizler gibi bir meslek lisesi öğrencisiydi o günden bu güne birçok şey değişti, mücadelemiz ve taleplerimiz güncelliğini koruyor” diye konuştu.

21 Ocak 2001 doğumlu olduğunu belirten Tuğba Özbek Anadolu Lisesi öğrencisi Güney ise, “Erdal’ın yaşında olmama 37 gün kaldı. Yaşım büyütülerek, asılsız bir suçlama yüzünden başta gençlik olmak üzere halkı sindirmek için idam edilmeyeceğim, ancak daha iyi anlayacağım. Nedir bu mücadele? Neden insanlar aç kalıyor? Neden ölüme koşuyor gözleri bağlı?’’ dedi. Güney, Erdal Eren’in ideallerinin mücadele ile gerçek olacağını, Erdal Eren’in yaşadıklarının o zaman hissedileceğini belirtti.

Etkinlik müzik dinletisi ile sona erdi. (İzmir/EVRENSEL)

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