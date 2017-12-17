Sumitomo önünde Başbakan barikatı

Çankırı'da direnişi sürdüren Sumitomo işçileri, kentten geçeceği öğrenilen Başbakan Yıldırım'la görüşmek istiyor. Ancak polis buna karşı önlem aldı.

Sendika değiştirerek DİSK/Lastik-İş Sendikasına üye oldukları için yaşanan işten atmaya direnen Sumitomo işçilerinin direnişi sürüyor.

İşçiler, dün önce Çankırı’ya ve oradan Kırıkkale’ye gidecek olan Başbakan Binali Yıldırım ile görüşerek sorunlarını aktarmayı talep etti.

Polis ise Kırıkkale’ye gitmek için fabrika önünden geçecek Başbakan için yoğun önlem aldı.

Fabrika önüne polis yığınağı yapılırken, fabrikanın yoldaki çıkışına da barikat kuruldu. (Çankırı/EVRENSEL)

Direnişi kırmak için sevenleri ayırdılar

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 20:50

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