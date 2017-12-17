Kadınlar Filyos'a geldi, Belediye Başkanı özür diledi

Zonguldak Kadın Platformu üyeleri bisikletli kadınlara saldırı sonrası yeniden Filyon’a geldi. Filyos Belediye Başkanı kadınlardan özür diledi.

Zonguldak’ta AKP’li Filyos Belde Belediye Başkanı Ömer Ünal’ın koruması olan Selçuk K. isimli şahıs, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde ilçede bisiklete binen kadınlara hakaret ve sözlü saldırıda bulunup “Filyos’ta kadınların bisiklete binmesini istemiyoruz. Bisiklete binerek herkesi tahrik ediyorsunuz” demişti. Selçuk K. Ayrıca kendisine itiraz eden bir kadının da boğazını sıkıp kocasını tehdit etmişti. Kadınlar saldırgandan şikayetçi olmuştu.

Zonguldak Kadın Platformu üyeleri tekrar bisiklet sürmek için trenle Filyos’a geldi. Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal ve Filyoslu gençler kadınları tren istasyonunda çiçeklerle karşıladı. Başkan Ömer Ünal, “Filyos’a hoş geldiniz. Olay yargıda. O kişi adına sizden özür diliyorum. İstediğiniz zaman Filyos’a gelebilirsiniz. Benim eşim de sahilde dolaşıyor. Burada kimse kimseyi rahatsız etmez, taciz etmez. Bu olay şahsidir, siyasi değildir, bizle bir bağlantısı yoktur. Biz de size yardımcı olalım sizinle bisikletle gezelim” dedi.

Zonguldak Kadın Platformu Sözcüsü Lale Tetik, Filyos halkıyla bir sorunları olmadığını, Filyos’u çok sevdiklerini söyleyerek, “Filyos’ta saldırıya uğrayan arkadaşımızdan da özür dilenmesini istiyoruz. Şiddet uygulayan kişinin cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Filyoslu gençler de sosyal medyada yayınladıkları mesajda “İnsanoğlunun medeniyet serüvenine binlerce yıl önce başladığı topraklara hoş geldiniz. 3 bin yıllık tarihi boyunca, sayısız politik, kültürel, sosyal çatışmadan sıyrılıp alnının akıyla bugünlere ulaşan, Cumhuriyet kenti Filyos’a merhaba deyin ve dünyanın en güzel günbatımı manzarasının keyfini çıkarın. İyi sürüşler dileriz” dedi.

Zonguldak Kadın Platformu üyeleri Filyoslu kadınlarla birlikte Filyos’ta kahvaltı yaptıktan sonra bisiklet turu yaptı. Çaycuma, Bartın, Amasra ve Devrek'ten Filyos’a gelen bisiklet topluluğu üyeleri de Filyos’ta kadınlara destek amaçlı bisiklet turu gerçekleştirdi. (Zonguldak/EVRENSEL)

Bisiklete binen kadınlara saldırı: 'Tahrik ediyorsunuz'

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