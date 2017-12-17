Tanrıkulu'dan Başbakan'a 'Ahlaksız ve haram müzik' sorusu

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 'Ahlaksız ve haram müzik' ifadelerini Başbakan Binali Yıldırım'a sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtamasını istediği soru önergesinde Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, “Dinimizde müzik dinlemek yasak değildir ancak ahlaksızlık ve harama sevk eden müzik dinlemek günahtır. Dinimizin temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan ve haramların işlenmesine sebep olmayan müzik türlerini dinlemekte dinen sakınca yoktur” ifadelerini sordu.

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği yanıtta, “Ahlaksız ve haram müzik” ile ifade edilen müziğin türü ve içeriğinin ne olduğunu soran Tanrıkulu, “Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre 'Dinimizin temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan ve haramların işlenmesine sebep olmayan müzik türleri' hangileridir? Kur'an-ı Kerim'de müzikle meşgul olmanın, müzik dinlemenin mutlak anlamda günah olduğunu gösteren deliller bulunmadığı göz önüne alındığında, Din İşleri Yüksek Kurulu konu ile ilgili kamuoyuna açıklama yapacak mıdır?” dedi. Tanrıkulu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde "Müzik Haramdır" bildirisinin dağıtılması, Müslüm Gürses ve Ahmet Kaya şarkılarının “söyleyeni ve dinleyeni dinden çıkardığı”nın söylendiği haberlerinden birkaç gün sonra Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği “Ahlaksız ve haram müzik” ifadelerinin tesadüf olup olmadığına da yanıt istedi. (Ankara/EVRENSEL)

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