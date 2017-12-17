Başbakan Yıldırım'dan Mesut Yılmaz'a başsağlığı ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım, oğlunun evinde ölü bulunması sonrası eski Başbakan Mesut Yılmaz'a başsağlığı ziyareti gerçekleştirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölümü sonrası eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile birlikte saat 10.30'da Mesut Yılmaz'ın Beykoz'daki evine geldi. Yıldırım çifti, Mesut Yılmaz ile eşi Berna Yılmaz'a başsağlığı dileğinde bulundu. Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Başbakan Yıldırım ile eşi buradan ayrıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de Yılmaz çiftine taziye ziyaretinde bulundu.

38 yaşındaki Mehmet Yavuz Yılmaz, dün Beykoz'daki evinde ölü bulunmuştu. Evde, başından vurulmuş halde bulunan Yılmaz'ın intihar ettiği düşünülüyor. (İstanbul/DHA)

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz evinde ölü bulundu

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