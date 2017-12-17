Pakistan'da kiliseye intihar saldırısı: En az 5 ölü

Pakistan'ın Ketta kentindeki bir kiliseye intihar saldırısı düzenlendi. En az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde bulunan Bethel Memorial Metodist kilisesine iki saldırgan tarafından intihar saldırısı düzenledi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre saldırıda en az 5 kişi öldü ve 15 kişi yaralandı.

Belucistan İçişleri Bakanı gerçekleştirilen saldırının bölgede yaşayan Hıristiyan toplumu hedef aldığını söyledi. Bakanlık açıklamasında saldırının gerçekleştiği saatte kilisede normalde 300-400 kişi olduğu belirtildi.

Belucistan Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı acil durum açıklamasında, "Bütün doktorlar ve sağlık ekipleri yaralılara yardım etmek ve gereken her müdahaleyi yapmak için hazır olmalıdır" denildi. (DIŞ HABERLER)

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