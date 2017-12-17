California’da Thomas Yangını: Santa Barbara tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde 2. haftasını geride bırakmaya hazırlanan Thomas Yangını, Santa Barbara kentinde geniş çaplı tahliyelere neden oldu.

ABD’nin California eyaletinde ikinci haftasına giren Thomas Yangını ilerlemeye devam ediyor. Yetkililer, 92 bin nüfuslu Santa Barbara kentinde geniş çaplı tahliye kararı verdi.

Meteorologlar, güçlü kuzey rüzgarlarının alevlerin Pasifik sahili boyunca ilerlemesine neden olacağı uyarısında bulundu.

Eyalet tarihinin en büyük üçüncü yangını olan Thomas, 4 Aralık’tan bu yana bin kilometrekarelik alanı yaktı. Yangın sebebiyle 2 kişi hayatını kaybederken şu ana kadar 750’si ev, bin bina yok oldu.

Pazar günü için yapılan düşük nem ve güçlü rüzgar tahminleri, Santa Barbara’ya bağlı Montecito ve Summerland yamaçlarındaki evlerin tahliye edilmesi kararını beraberinde getirdi. Yangın, San Ysidro kanyonunu geride bıraktı ve itfaiyeciler, yangının kontrol altına alınmasının mümkün olmadığını belirtiyor.

California’da yangınla mücadele için 8 binden fazla itfaiyeci görev yapıyor. Çalışmaların toplam maliyeti 104 milyon dolar açıklandı. Yangın söndürme operasyonlarında helikopter ve uçaklar da kullanılırken itfaiyecilerin alevlerin yüzde 40’ını kontrol altına alabldiği aktarılıyor. (DIŞ HABERLER)

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