Şili’de heyelan bir köyü yuttu

Şili'nin güneyinde şiddetli yağış sonucu yaşanan heyelan Villa Santa Lucia köyünde büyük yıkıma neden oldu.

Şili’nin güneyinde şiddetli yağmur sonucu yaşanan heyelan bir köyü yok etti. Villa Santa Lucia köyünde onlarca ev yıkılırken en az 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

Devlet Başkanı Michelle Bachelet, ülkenin turistik göller yöresindeki tufan sonrası olağanüstü hal ilan etti. Bölgede binlerce kişi elektrikten mahrum durumda.

Başkent Santiago’nun bin 100 km güneyinde yer alan köyün bir bölümü, çevredeki dağlardan yığılan toprak tarafından yutuldu.

Yerel medya, bölgenin son 24 saatte alışılmadık seviyede güçlü yağmurlarla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Onlarca kişinin hava yoluyla komşu kasaba Chaiten’e taşındığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Villa Santa Lucia köyü, yanardağları, fiyortları ve ormanlarıyla turistik Corcovado Ulusal Parkı’na yakın bir konumda bulunuyor.

FİYÖRT: Kıyılarda buzulların oluşturdukları dik yamaçlı, derin eski buzul koyaklarının aşağı kesimlerinin deniz altında kalmasıyla oluşan körfez.

ŞİLİ’DE BUGÜN SEÇİM VAR

Heyelan, dün sabah, Şili başkanlık seçimlerinin ikinci turundan bir gün önce gerçekleşti. Yetkililer, seçim takviminin planlandığı gibi işleyeceğini açıkladı.

Seçimde 14 milyon Şililinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Başkan adayları arasında sağcı Sebastian Pinera ile Bachelet’in desteklediği sosyal demokrat Alejandro Guillier bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

Şili’de başkanlık seçimi ikinci tura kaldı

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