Cavaliers, Jazz’ı Cedi Osman’la geçti

NBA'de Cleveland Cavaliers, Utah Jazz'ı 109-100 yendi. Cedi Osman'ın 10 sayı kaydettiği maçta LeBron James triple-double yaptı.

NBA’de Cleveland Cavaliers, Utah Jazz’ı sahasında 109-100 mağlup ederken Cedi Osman performansıyla göz doldurdu.

Cavs’de LeBron James, 29 sayı 11 ribaunt 10 asist ürettiği maçta 60. kariyer triple-double’ına imza attı ve tüm zamanlar listesinde Larry Bird’ü geride bıraktı. James, bu sezonki 5., son 4 maçtaki 3. triple-double’ını gerçekleştirdi. James, tüm zamanlar triple-double listesinde altıncılığa çıktı.

Cavaliers’ta milli basketbolcu Cedi Osman 5’te 4 şut isabetiyle 10 sayı atarak kariyer rekorunu kırdığı maçta toplamda 23 dakika sahada kaldı. Osman, son periyotta önemli dakikalarda sahada kalırken bu dönemde 5 sayı attı ve istatistiklerine 4 ribaunt 1 top çalma ekledi.

Utah Jazz’da ise bu sezonun sürpriz skoreri Donovan Mitchell 16’da 11 isabetle 26 sayı kaydetti. Ekpe Udoh, Rudy Gobert’in yokluğunda ilk beşte çıktığı maçta 9 sayı 7 ribaunt 6 blok 3 asist 3 top çalmayla oynadı.

Doğu Konferansı’nda Cavaliers, 30. maçında 22. galibiyetini aldı ve Boston Celtics’i takibini sürdürdü. Celtics, deplasmanda Memphis Grizzlies’i 102-93 yendi ve 32. maçında 25. galibiyetini aldı.

Lig lideri Houston Rockets ise evinde Milwaukee Bucks’ı 115-111 yendi ve 28. maçında 24. galibiyetini aldı. Rockets’ta James Harden 31, Chris Paul 25 sayı kaydetti.

Gecenin diğer sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers 91-93 * New York Knicks-Oklahoma City Thunder 111-96 * Miami Heat-Los Angeles Clippers 90-85 * Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns 106-108 * San Antonio Spurs-Dallas Mavericks 98-96. (SPOR SERVİSİ)

www.evrensel.net