Temizlik ve özel güvenliğe bu yıl 23,2 milyar TL harcandı

Maliye Bakanlığı’na göre bu yıl örtülü ödeneğe 1.7 milyar, temizlik, özel güvenlik hizmet alımları için 23.2 milyar, kiralar için 2.1 milyar TL çıktı.

Maliye Bakanlığı, bütçeden kasım ayı harcamalarına ilişkin raporu yayımlandı. Hazırlanan raporda, bu yıl şimdiye kadar bütçeden örtülü ödeneğe 1.7 milyar lira, temizlik, özel güvenlik hizmet alımları için 23.2 milyar lira, kiralar için 2.1 milyar lira çıktı.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakar'ın haberine göre, bütçeden bu yılın 11 ayında nereye harcandığı gizli tutulan “örtülü ödenek” için toplam 1.7 milyar lira harcama yapıldı. Devlet temizlik, özel güvenlik gibi hizmet alımları için ise bu yıl şimdiye kadar 23.2 milyar lira harcadı. Taşıt, hizmet binası kiralamaları da dahil olmak üzere devletin kesesinden kiralar için de 11 ayda 2.1 milyar lira çıktı. Savunma, güvenlik harcamaları da 11 ayda 6.1 milyar liraya ulaştı. Maliye Bakanlığı, bütçeden kasım ayında yapılan harcamaları gösteren tabloları yayımladı. Bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırılması tablosuna göre bütçeden yapılan bazı harcamalar şöyle:

MAL ALIMLARI

Mal ve hizmet alımlarında sene başından bu yana en fazla harcama kasım ayında gerçekleşti. Bütçeden bu kalem için kasımda 6.5 milyar lira harcama yapıldı. Bunun 3.1 milyar lirasını tüketime yönelik mal ve malzeme alımları oluşturdu. Yılbaşından bu yana mal ve hizmet alımları için yapılan harcama toplamı ise 52.7 milyar lira oldu.

GÜVENLİK HARCAMALARI

Bütçeden güvenlik ve savunmaya yönelik mal, malzeme ve hizmet alımları için nisandan sonraki en fazla ikinci harcama kasım ayında gerçekleşti. Güvenlik ve savunma için kasımda 980.9 milyon lira harcama yapıdı. Yılın 11 ayında bu kalemden yapılan harcama toplamı ise 6.1 milyar liraya çıktı.

HİZMET ALIMLARI

Kasımda 2.7 milyar lira harcama yapıldı. Yılın 11 ayında yapılan harcama toplamı ise 23.2 milyar lira oldu. Temizlik hizmet alımları için 297.4 milyon lira, özel güvenlik hizmeti alım giderleri için de 167.9 milyon lira harcandı.

KİRA GİDERLERİ

Devletin kesesinden taşıt, hizmet binası, lojman gibi kiralamalar için kasım ayında 230 milyon lira çıktı. Kiralanan taşıtlar için 59.2 milyon lira harcandı. Yılın tamamında taşıt kiralaması için ödenen miktar ise 468.7 milyon lira oldu. Devlet hizmet binası kiraları için de 11 ayda 796.4 milyon lira harcama yaptı.

TEMSİL, TANITMA HARCAMALARI

Kasımda 26.2 milyon lira, yılın 11 ayında ise 208.2 milyon lira harcandı (HABER MERKEZİ)



www.evrensel.net