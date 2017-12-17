Direnişi kırmak için sevenleri ayırdılar

Sumitomo fabrikasında direnişi kırmak için devreye sokulan muhtarlar, işçilerin eşleri ve nişanlılarını aradı. Bir aile dağıldı bir de nişan atıldı.

Vedat YALVAÇ

İstanbul

Çankırı’da bulunan Sumitomo fabrikasında Lastik-İş’e üye oldukları için işten atılan işçilerin direnişi sürüyor. AKP Milletvekili Hüseyin Filiz’in direnişi kırmak için devreye girdiğini iddia eden işçiler, Filiz’in muhtarları arayarak devreye soktuğunu, onların da işçi aileleri üzerinde baskı kurduğunu söyledi.

Direnişteki işçilerden Sami Cihan, bu baskıyı “Hüseyin Filiz muhtarları aramış, muhtarlar da ailelere ulaşmış. ‘İşte oğlunuz bu sendikayı tercih ettiği için işten çıktı. Eğer geri dönmezse işten atılacak’ demişler” diye anlatıyor. Baskılar nedeniyle, eşlerinden, nişanlısından ayrılan işçilerin olduğunu ifade ediyor.

Çankırı’da bulunan ve 1300 işçinin çalıştığı Sumitomo fabrikasında DİSK’e bağlı Lastik-İş’e üye olan 900 işçinin fabrikanın kapısı önünde başlattığı direniş sürüyor. Direnişi kırmak için pek çok yöntem kullanan patronlar, AKP Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz üzerinden yeni baskı yöntemlerine imza attı.

Direniş sırasında Hüseyin Filiz’in fabrikanın içerisinde olduğunu iddia eden direnişteki işçilerden Sami Cihan, “Dün Hüseyin Filiz, servislere emir verdi. Servis şoförleri barikat kurdu eylem yaptığımız yerde. Fabrikayı görmemizi engellediler. İşçileri getiren servislerin sahibi arkadaşı mı, akrabası mı neymiş. İçeriden emir vermiş. Biz görmedik ama içerideki arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre Hüseyin Filiz içerideymiş” diye konuştu.

‘MUHTARLARI ARAMIŞ’

Hüseyin Filiz’in aynı zamanda köy muhtarlarını da aradığını söyleyen Cihan şöyle devam etti: “Ak Parti’nin gücünü kullanarak herkesi, aileleri ile tehdit ettiler. Nişanlıları ayırdılar. Eşlerini boşandırdılar. Hüseyin Filiz muhtarları aramış, muhtarlar da ailelere ulaşmış. ‘İşte oğlunuz bu sendikayı tercih ettiği için işten çıktı. Eğer geri dönmezse işten atılacak’ demişler. Bir diğer arkadaşımızın nişanlısının babası ‘Eğer işten çıkarsan kızımı vermem’ diyereknişanı atmış. Daha 40’ı çıkmamış bebeği olan bir gelin, çocuğunu alıp evden ayrılmış. Ama kararlıyız. O arkadaşlarımız da halen aramızda, direnişten vazgeçmediler.”

'EKMEĞİMİZE KAN DOĞRUYORLAR'

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Sendikalaşmaktan korkmayın’ sözlerini hatırlatan Cihan, “Sayın Binali Yıldırım böyle bir özgürlük tanıyor bize ama Ak Parti’nin gücünü kullanarak engel koyuyorlar önümüze. 900 kişinin ekmeğine kan doğrayan Ak Parti Milletvekili Hüseyin Filiz var. Kendi gücü yok, kendi gücü olsa bir şey yapamaz. Ama biz ona oy vererek o koltuğa oturttuk. Şu an bizim oylarımızla bizim ekmeğimize kan doğruyor” diye konuştu.

'BİZDEN OY İSTEMEYE GELMESİNLER'

Pek çok vekili, gazeteyi ve televizyonu aradıklarını ancak yeterli desteği göremediklerini belirten Cihan,yaşadıklarını şöyle anlattı: “Hiçbir kanal biz yayımlayamıyor. Atv, Show Tv, FOX.. Hepsine haber geçtim, hepsinin eline videolar geçti ama yayımlamıyorlar. Birbirini tutuyorlar. Buradaki 900 kişiyi ölüme terk ettiler şu an. Çankırı’nın yüzde 85’i ya da daha fazlası Ak Parti’ye oy veriyor. Köyümüzden 180 oy çıkıyor. Bunlardan yalnızca bir oy CHP’ye gidiyor. 900 işçinin anneleri var, babaları var, abileri var, kardeşleri var... Seçimlere az kaldı. O gün geldiğinde diyeceğimiz tek bir laf var; Hüseyin Filiz gitsin, Japonların oyuyla gelsin başa gelebiliyorsa. Seçimlerde kesinlikle oy istemeye gelmesin. Şu ana kadar CHP milletvekilleri yanımızda oldu. Veli Ağbaba geldi. Adam kapıya kadar vardı, adamı içeri almadılar. Ülkü ocaklarından istifa eden arkadaş sayımız şuanda Çankırı'da 180'i geçti. Adamları çağırıyoruz yanımıza gelin, siz Ak Parti'nin karşısında duruyorsunuz diye, gelmiyorlar. MHP'lilerle AK Partililer bir çalışıyor şuanda. Bu sorunumuzu kim çözerse onun yanında olacağız. İyi günümüzde yanımda olup da kötü günümüzde karşı tarafta olan bir insanı asla destekleyemeyiz.”

'BİZ DE ZARAR EDİYORUZ AMA PATRONLAR DAHA ÇOK ZARAR EDİYOR'

İşçilerin kararlılığını ve direnişin etkilerini ise şöyle anlatıyor direnişteki işçi Sami Cihan: “Makine başında çalışanlar aramızda. Üretim o yüzden durdu. Fabrikanın çalışmaya devam ettiğini göstermeye çalışıyorlar. Depolardaki malları var, onları TIR’lara yüklüyor, Çankırı’da gezdirip geri getiriyorlar. Biz bunların hepsini kanıtladık. Şu an 40 civarı TIR var, hepsinin kapakları açık. TIR şoförleri de bizden yana. Hepsi boş gidiyor geliyor. Şu an çok zor durumdalar. Toyoto’ya nerden baksan günde 15 TIR mal gidiyordu, bugün altıncı gün, daha bir TIR lastik gitmedi. Audi ile anlaşmaları vardı. Onlara da üretim olmadığı için hiçbir şekilde mal gitmiyor. İşçinin zararı şu anda maaşları olabilir ama fabrika aklımızın alamayacağı büyüklükte zarara giriyor şu anda. Bu kadar zararı artık Hüseyin Filiz, Ak Parti’nin cebinden öder.”

5 İŞYERİNDE DAHA DİRENİŞLER SÜRÜYOR

Öte yandan sendikalaştıkları için işten atılan İstanbul’daki Akkim, Kod-A, DHL, Kocaeli’de bulunan Posco ve Antep’teki Babacanlar Kargodaki işçilerin direnişleri sürüyor. Sendikalı olarak işe geri dönmekte kararlı olan işçiler, “Direne direne kazanacağız” diyor.

Kocaeli’nde bulunan PoscoAssan’da Birleşik Metal-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan işçilere, AKP Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün taraflarla görüşerek bu işin çözüleceği sözünü vermişti. Ancak verilen sözler tutulmadı. Bunun üzerine işçiler, tekrar direnişe başladı.

Türk-İş’e bağlı Petrol-İş Sendikasında örgütlendikleri için işten atılan AKKİM işçilerinin İstanbul Hadımköy’de bulunan fabrika önündeki direnişleri sürüyor. 140 günü geride bırakan Akkim işçileri, patron sendikayla masaya oturuncaya ve işten atılan 100’ün üzerinde işçinin işe iadesi sağlanıncaya kadar mücadelelerini sürdürmekte kararlı.

Türk-İş’e bağlı TÜMTİS’te örgütlendikleri için işten atılan Uluslararası kargo şirketi DHL Express çalışanı 9 işçinin işyeri önünde başlattıkları direniş 154. gününde. Direnişlerini sürdürmekte kararlı olan işçiler, DHL Express’in sendikayı tanımasını ve taleplerinin karşılanmasını istiyor. Antep’te de TÜMTİS’e üye oldukları için işten çıkarılan ve 104 gündür işe iade edilme talebiyle eylem yapan Babacanlar Kargo işçileri, “Köleliğe başkaldırdığımız için işten atıldık. Ama umudumuz yüksek. Biz kazanacağız” diyor.

Disk’e bağlı Sosyal-İş’te örgütlendikleri için işten atılan ve 76 gündür işyeri önünde kurdukları çadırda direnişlerini sürdüren işçiler de sendikalı olarak işe dönmekte kararlı olduklarını belirtiyor.

Sumitomo işçileri sendika hakkı için direniyor

Son Düzenlenme Tarihi: 20 Aralık 2017 12:42

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