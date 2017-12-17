Ayrıntısı bilinmeyen sınav için test kitabı çıkardılar!

Taşeron işçinin kadroya geçişte gireceği sınavla ilgili hiçbir ayrıntı ortada yokken 'sınava hazırlık' adı altında birçok kitap piyasaya sürüldü.

Uğur ZENGİN

İstanbul

Kamuda çalışan yaklaşık 850 bin taşeron işçinin kadroya geçişte gireceği ve İŞKUR tarafından yapılacak sınavla ilgili hiçbir ayrıntı ortada yokken “Taşeron İşçiler İçin Kadroya Geçiş Yazılı Sınavlarına Hazırlık Konu Anlatımı” isimli çok sayıda kitap piyasaya sürüldü.

Fiyatı 35-45 TL arasında değişen bu kitapların kapağında, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı”, “Taşerondan kadroya geçiş sınavı”, “Yazılı ve mülakat hazırlık kitabı” gibi ibareler bulunuyor. Söz konusu sınav hakkında ise çıkarılmış herhangi bir hukuki metin yok. Dolayısıyla sınavın kapsamı da, bu kitapların hangi yönetmenliğe göre hazırlandığı da bilinmiyor.

DUYGULAR SÖMÜRÜLÜYOR

Piyasadaki kitapları “fırsatçılık” olarak nitelendiren İŞKUR Eski Uzmanı Sinan Ok, “Sınavın bir yönetmeliği çıkmış mı? Hayır. Sınavın nasıl olacağı, yazılı mı olacak, mülakat mı olacak? Bu konuda bir yönetmelik, tüzük ya da hukuk anlamında esas alacağımız bir şey var mı? Yok. O kitaplar bu duyguyu -sonuçta 1 milyon insandan bahsediyoruz- kullanmak adına basılmış kitaplar. Çünkü ortada neyin esas alınacağına dair bir şey yok. Taşeron işçilerden para toplamak için çıkarılmış kitaplar. Baskı maliyeti tek maliyeti. Sınav konuları netleşince daha da çoğalacaktır.” diye konuştu.

Ok, “Sınav nasıl olabilir?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Sınavın kapsamının bir yönerge, yönetmelik ya da hukuki bir metinle belirlenmesi lazım. Sonra, içeriğin belirlenmesi lazım. Yöntemin belirlenmesi lazım. Mülakat mı olacak, sözlü mü yazılı mı olacak? Yazılı olacaksa test mi olacak? Bu üçü birlikte mi olacak, oranları nasıl olacak? Şu aşamada hiçbir şey belirli değil.”

TASFİYE HAREKETİ OLABİLİR

Taşeron işçilerin kadroya alınması bir yana, güvenlik soruşturması ya da yazılı sınav nedeniyle binlerce taşeron işçinin işsiz bırakılacağını düşünen Ok, “Kamuoyu taşeron kadroya alınacak diye okuyor ama bu bir tasfiye hareketi de olabilir. Taşeron içinden ihraç planı da olabilir. Güvenlik soruşturması, sınav... AKP bazı taşeron işçileri işten çıkarmak için fırsat yaratmış olabilir. Bu bir niyet okumasıdır tabii ki” dedi.

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