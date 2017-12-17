Fincancı: İşkenceciler yarın yargılanacak o yüzden...

Şebnem Korur Fincancı: Bugün yapılan işkencelerin faillerinin yarın yargılanabilmesi için her ihlalin kayıt altına alınmasının önemine işaret etti.

“İşkencenin değişen yüzü ve tek tip elbise” başlılık panelde konuşan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, bugün gerçekleşen işkence vakalarının faillerinin yarın yargılanabilmesi için her ihlalin kayıt altına alınmasının önemine işaret etti.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) İstanbul Temsilciliği, 10-17 Aralık Dünya İnsan Hakları Haftası kapsamında “İşkencenin değişen yüzü ve tek tip elbise” başlıklı panel düzenledi. Tütün Deposu’nda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü İHD İstanbul Şube Başkanı Avukat Gülseren Yoleri yaptı. TİHV Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı, TİHV Genel Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Avukat Gülizar Tuncer ise konuşmacı olarak yer aldı.

BAKKALCI: 11 AYDA 570 KİŞİ BAŞVURDU

İnsan hakları ihlallerinin anlatıldığı video gösterisinin ardından başlayan panelde ilk sözü alan THİV Genel Sekreteri Dr. Metin Bakkalcı, sunumunda Türkiye’de milyonlarca insanın işkence gördüğü belirtti.

TİHV’e son 11 ayda 570 kişinin rehabilitasyon başvurusunda bulunduğunu paylaşan Bakkalcı, rakamın sadece başvuruları kapsadığını vurguladı. Cezaevlerinin bulunan tutuklu sayısının ise 2 Ekim 2017 itibarı ile 228 bini aştığını belirten Bakkalcı, cezaevi nüfusunun dört misli arttığına dikkat çekti. Bakkalcı, yaşanan sürecin çatışma ve OHAL'den kaynakladığını vurguladı.

FİNCANCI: YARGILAMALAR BAŞLAYACAK

TİHV Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise, Türkiye'de bugün ağır işkencelerin yapılmasının yanı sıra basının da büyük bir baskı altına alındığı üzerinde durdu.

Uygulanan bu baskı nedeniyle basında, yaşanan hak ihlallerinin çok az sayıda yer aldığını ifade eden Fincancı, yaşanan her hak ihlalinin bir şekilde herkesin kendi güvenliğini de alarak kayıt altına alması gerektiğini vurguladı. Bugün işkencecilerin yargılanmadığını, ancak yarın yargılanmayacakları anlamına gelmediğinin altını çizen Fincancı, "Hacı Birlik’in otopsisine bizler giremezsek de orada fotoğraflar çekildi. O fotoğraflar ve görüntüler işkence yapıldığını gözler önüne serdi. O yüzden bugünden herkesin yaşanan her ihlali bir şekilde kayıt altına alması gerekiyor. Bugün yaşananlar elbette bitecek ve yargılamalar başlayacak" diye konuştu.

AV. TUNCER: ŞİKAYETLER TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Avukat Gülizar Tuncer ise, AKP’nin gündeme getirdiği tek tip elbisenin açık bir işkence metodu olduğunu ifade etti.

Bu Konuda Guantamola ve DAİŞ’in esirlere turuncu elbise giydirilerek öldürmesini örnek veren Tuncer, tek tip elbisenin AKP-IŞİD zihniyeti olduğunu söyledi. Yine işkencenin giderek daha da olağanlaştırılmaya çalıştırıldığını dile getiren Tucer, “Cem Küçük katıldığı bir televizyon programında Mossad ajanlarının Filistinlilere yaptığı işkence yöntemlerini açıkça savundu ve bunların bugün uygulanmasını istedi. Bu İsrail’in Filistinlilere yaptığını onaylamaktır. Bunların Türkiye’de uygulanmasını istemesine rağmen bir savcı dahi soruşturma başlatmadı. Daha önce de yaşandı bu söylemler ve tüm şikayetler takipsizlikle sonuçlandı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından verilen ara sonrası panel soru cevap bölümü ile devam etti. (İstanbul/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 03:11

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