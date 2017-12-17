Vergileri protesto eden Halkevcilere polis saldırdı

Vergi zamlarını protesto etmek için Kadıköy'de basın açıklaması yapan Halkevleri üyelerine polis saldırdı. Gözaltına alınan 17 kişiden 16'sı salındı.

Halkevleri üyeleri vergileri protesto etmek için Kadıköy’de buluştu. Kadıköy Süreyya Operası önünde “zenginden vergi almıyorlar, benim maaşımın yarısı vergi” diyen Halkevciler'e polis saldırdı.

Polis basın açıklamasını yapan Tuğçe Özçelik ve Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Nuri Günay dahil 17 kişiyi gözaltına alarak polis araçlarına götürdü. Gözaltına alınanlar arasında polisin sert müdahalesine tepki gösteren yurttaşların da olduğu bildirildi.

Sendika.org’un haberine göre, basın açıklaması sürerken saldırıya geçen polis 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar ters kelepçeli halde polis araçlarında darbedildi. Yurttaşlar polise tepki göstererek şiddete engel olmaya çalıştı. Ancak polis hem şiddete tepki gösteren yurttaşları hem de görüntü alan basın emekçilerini tartakladı ve uzaklaştırmaya çalıştı.

Eylem Kadıköy sokaklarında, iktidarı ve polis saldırısını teşhir eden konuşmalarla sürdürüldü. Daha sonra Khalkedon Meydanı’nda buluşan Halkevciler, “Bizler haklarımızı savunmaktan vergi zulmüne dur demekten bir an olsun vazgeçmeyeceğiz. Bu ülkeyi rüşvetle, yolsuzlukla yönetemeyeceksiniz. Bu ülkenin gerçek sahipleri buna izin vermeyecek” dedi.

Gözaltına alınanlar gece saatlerinde serbest bırakıldı. Yalnızca Çağdaş Öztürk, polislerin şikayette bulunması nedeniyle serbest bırakılmadı (HABER MERKEZİ)



www.evrensel.net