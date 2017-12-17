Malatya’da ‘Ekim Devrimi ve ulusal sorun’ paneli 

Malatya’da EMEP, Ekim Devrimi’nin 100. yılı kapsamında “Ekim Devriminden Bugüne Sosyalizm, Demokrasi Ve Ulusal Sorun” paneli düzenledi.

Malatya’da Ekim Devrimi’nin 100. yılı kapsamında “Ekim Devriminden Bugüne Sosyalizm, Demokrasi Ve Ulusal Sorun” paneli yapıldı. Emek Partisi (EMEP) Malatya İl Örgütü’nün düzenlediği, Ekim Devrimi'nin 100. yılı kapsamında, devrimin kazanımlarını ve sosyalizmin güncelliğini ele alan Aralık ayı panellerinde bu hafta EMEP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Türkmen’in katılımıyla “Ekim Devriminden Bugüne Sosyalizm, Demokrasi Ve Ulusal Sorun” konuşuldu.

Ulus denilen kavramın kapitalizmle birlikte ortaya çıktığını söyleyen Türkmen, “Kapitalizmin ortaya çıkmasından öncesinde de ırklar, milliyetler ve halklar vardı. Ulus deyince bir halktan bir kavimden, bir milliyetten veya bir ırktan bahsetmiyoruz. Ulus bundan daha kapsamlı bir şey içeriyor. İkisi arasındaki ayrımı kavramak gerekiyor. Ulusal sorunun çözümü, ulusların kendi kaderini tayin hakkı meselesi bu yönüyle birlikte anlaşılmazsa bu ilke de doğru anlaşılamaz” diye konuştu. Stalin’in, ulus tanımını hatırlatan Türkmen, “Ulus tarihsel olarak oluşmuş ortak bir dil, toprak, ekonomik hayat ve kendini ortak bir kültürde bütünleyen ruhsal biçimleniş temelinde ortaya çıkmıştır. Yani bu koşullara sahip olmak zorundadır. Bugün Stalin'in yapmış olduğu formülasyon sadece Marksist, Leninistler değil dünyadaki bütün çevreler bakımından kabul görmektedir” dedi.

Bir ulusun kendi kaderini tayin hakkının bugün dört parçada yaşayan Kürtler bakımından da önemine vurgu yapan Türkmen, “Ezilen ulusların -burada Kürtler- özgürce yaşamaları için siyasal kaderini tayin şekilleriyle burjuvazinin merkezi iktidarı altında, idari işlerin yerel yönetimlere "paylaştırılması"; böylece işçi ve emekçilerin sömüren sınıfın iktidarına karşı mücadelesinin "yerel idareler"e yöneltilip dağıtılarak etkisizleştirilmesi politikası arasında benzerlikler kurulması, özerkliği, yani ezilen ulusun siyasal kaderini tayin hakkının gerçekleşme biçimlerinden birini daraltmak ve bir tür geçersizleştirmek olur” diyerek, ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesini bugünkü koşullarda da savunmanın olmazsa olmaz olduğuna dikkat çekti.

Aralık ayı boyunca yapılan panellerin sonuncusu 24 Aralık Pazar günü saat 14:00’te yapılacak. Teori Ve Eylem Dergisi Yazarı Arif Koşar’ın katılacağı panelde “Lenin, Stalin, Troçki Tartışmaları” konuşulacak. (Malatya/EVRENSEL)



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