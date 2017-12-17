Tarım işçilerini taşıyan midibüs TIR ile çarpıştı: 43 yaralı

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs, TIR'la çarpıştı, araçtaki sürücüler ve işçilerden 43 kişi yaralandı.

Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs, TIR'la çarpıştı, araçlardaki sürücüler ve işçilerden 43 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan midibüs, ana yoldan dönüş yapan TIR ile çarpışıp, alev aldı. Kazada, araçlardaki sürücüler ve işçilerden 43 kişi yaralandı. Midibüsten yükselen alevler, kısa sürede TIR'a da sıçradı. Yardıma koşan çevre sakinleri, midibüsteki yaralıları dışarıya taşıdı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, itfaiyenin müdahalesiyle yanan araçlar da söndürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından, ulaşım yeniden normale döndü.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Durumu ağır olan yaralı olmadığı açıklanırken, kazadan yara almadan kurtulan TIR sürücüsü Mehmet A. polis tarafından gözaltına alındı. (Adana/DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 17 Aralık 2017 10:12

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