Süleyman Soylu dövizlerle konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te, CHP'nin eleştirilerini, kürsüye getirdiği 9 klasör dövizle cevapladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis'te, CHP'nin eleştirilerini, kürsüye getirdiği 9 klasör dövizle yanıtlayarak “Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideriyle burada siyaset yapıyorum. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığı gün bir daha siyaset kapısından içeri girmeyeceğim, hiç merak etmeyin. Biz namuslu adamız. Alnımda bir tane ama bir tane leke bulunursa siyaset yapan da çocuklarının yüzüne bakan da namussuzdur" dedi.

SOYLU, KÜRSÜYE 9 KLASÖR DÖVİZLE GELDİ, AK PARTİLİLER KONUŞMA SONRASI DÖVİZLERİ TOPLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesine ilişkin konuştu. Kürsüye 9 klasörle gelen Süleyman Soylu, CHP'nin eleştirilerine yanıt verdi. Klasörlerden çıkardığı 'İftiralar', 'Yalanlar', 'Hakaretler' başlıklı çok sayıda dövizle CHP'ye yüklenen Süleyman Soylu'nun iddiaları ana muhalefet sıralarından sık sık tepki gördü. Soylu'nun konuşması sonrasında yerdeki onlarca dövizi AK Parti milletvekilleri topladı.

‘AK PARTİ'DE BYLOCKCU MİLLETVEKİLİ İSPAT ETSİNLER İSTİFA ETMEYEN NAMERTTİR’

CHP'nin, AKP’li 4 bakan ve 60 milletvekilinin Bylock kullanıcısı olduğu yönündeki iddialarını hatırlatan Soylu, şöyle dedi: “4 Bylock kullanıcısı bakan, 60 değil bir tane Bylockcu milletvekili ispat etsinler, istifa etmeyen namerttir."

Süleyman Soylu “Biz birilerinin yetiştirdiği adamlar olmadık. Birilerinin güttüğü adamlar olmadık. Biz geçmişte ne yaşadığımızı bilen bir anlayışın kendisiyiz. Bizim hikayemizde tahta sandık var. Tahta idam sehpası yok. Hikayemizde demokrasi var darbe yok. İnsanlara hürmet var, iftira yok."

Soylu, yaptığı konuşmada CHP’lilere yönelik, “Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir grup aynen bugün olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi’ni kendi kurulduğu ideallerin dışında başka bir noktaya taşımaya çalışmaktadırlar” ifadelerini kullandı. Bu olayların 1960’da temel, manevi ve milli değerlerden ayrıldığı bir noktada yaşandığını ifade eden Soylu, “Bu 1980 darbesine giderken Türkiye’yi sağ – sol çatışmasının içine sokarken inadına fitneyerek yaşandı. Bu 28 Şubat’ta bu ülkenin kendi değerlerini ötekileştirmeye çalışırken, alkışlayanlar tarafından yaşandı. Bu her zaman yaşandı. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisindeki bu fitne odağını tarumar, yok etmedikçe 71 yıl daha iktidara gelemeyecektir” dedi.

‘BU ÜLKEDE DEMOKRASİ İDAMLARLA KAZANILDI’

Bedii Kireçtepe’nin adını üniversite sınavlarında gelecek bir soru olduğu için bildiğini söyleyen Bakan Soylu. “Bizi ne zannediyorsunuz. Biz demokrasiyi bedava mı kazandık? Bu ülkede demokrasi idamlarla kazanıldı. Bu ülkenin Başbakanı, Cumhurbaşkanı hapse girerek kazandı. Bir büyük mücadele ile beraber kazanıldı’ şeklinde konuştu.

Soylu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in iddialarına ilişkin ise şöyle konuştu:

“Özgür Özel’in söylediği hayatımın en şerefli anlarından birisi olarak gerçekleştirdiğim, siyasi hayatımın bir bölümünde… Evet bir şey söyleyeyim Özgür Bey. Paranla ne kadar siyaset yaptın bilmiyorum. Paranla ne kadar bir parti yönettim onu da bilmiyorum. Bir partiyi nasıl idare ettin. Kredi kartından bir partinin bütün arabalarının mazotlarını karşıladın mı onu bilmiyorum? Ben bedava konuşmuyorum. Beraber siyaset yaptığım binlerce insan var. Beraber mücadele ettiğim. Bir şey daha söyleyeyim. Şirketinden 2, 2.5 milyonluk parayı partiye ne zaman ayırdın onu da bilmiyorum. İstanbul’a döndüğün zaman iki tane evini sattın ondan sonra kiraya çıkıp çıkmadığını bilmiyorum. Biz namuslu adamlarımız. Namusumuzu üç beş tane çiyana yedirmeyiz.”

‘BU MAN ADASINI İSPAT EDECEKSİNİZ’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Man Adası iddialarına da ilişkin konuşan Soylu, “Cumhurbaşkanımız ne diyor? Diyor ki eğer bizim söylediğimiz yakınlarının hesabı varsa ben istifa etmeye hazırım. Sizin ve Musevilerin en önemli amacı Tayyip Erdoğan’ı siyasetten diskalifiye etmek değil mi?” şeklinde konuştu. Kendisi ve arkadaşlarının bu işin peşini bırakmayacağını söyleyen Soylu, “Bunu ispat edeceksiniz. Bu Man Adasını ispat edeceksiniz. Genel Başkanınız ispat edecek” dedi. (HABER MERKEZİ)



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