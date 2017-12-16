Bilim kurgu seti değil halk kütüphanesi

Çin'in Tianjin eyaletinde 1.2 milyon kitap barındıran dev bir kütüphanenin fütürist estetiğindeki tasarımı görenleri hayran bırakıyor.

Sekiz dönümlük alan üzerine kurulmuş olan yapı Hollandalı tasarım firması MVRDV’nin imzasını taşıyor. MVRDV’nin kurucularından Winy Maas, “Bu binada harika bir kamusal alan yarattık, merkezinde ise kente ait bir oturma odası bulunuyor” diyor.

Kütüphanenin beş katına yayılmış çocuklar ve yaşlılar için kolay erişilebilir okuma odaları, genel okuma alanlarının yanı sıra arşivler, eğitim tesisleri, bilgisayar, toplantı ve ses odaları gibi servisler bulunuyor. Binhai Kültür Merkezinin içinde bulunan bina kültür kompleksinin içindeki park ile eğitim merkezi arasında bir geçit konumunda.

Dikdörtgen biçimli doğrusal bir dış cepheye sahip olan binanın iç kısmındaki atrium, dairesel çizgiler taşıyor. Winy Maas, “Binhai’nin Gözü” olarak adlandırılan binanın ortasındaki oyuğun kütüphanenin merkezi olduğunu söylüyor.

Tavana kadar uzanan raflardan oluşan atriumda okuma alanları, basamaklar ve kitap rafları birbirinin içine geçmiş durumda. Mekanın ilginçliğini sağlayan bir diğer unsur ise içindeki oditoryum. Kütüphanenin merkezinde bulunan oditoryum, bir küre tasarımına sahip ve etraftaki rafları yansıtarak ziyaretçiler için etkileyici bir görünüm oluşturuyor. Kütüphanenin Çin’in sansür merkezi olan Tianjin’de bulunması eleştirilen konulardan biri. Bir diğeri de tavana uzanan üst raflarda gerçek kitaplar yerine sahte alimünyum plakalar bulunması.

Yapımı üç yıldan uzun süren kütüphane kasım ayının başından beri kitapseverlere açık. (İSTANBUL)

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