Gazeteci Nedim Türfent'e verilen cezaya tepki

Gazeteci Nedim Türfent’e verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasına tepki gösteren meslek örgütleri: İnadına gerçekleri halka ulaştırmaya devam edeceğiz.

Gazeteci Nedim Türfent’e verilen hapis cezasını değerendiren meslek örgütü temsilcileri gazetecilere gözdağı verilmek istendiğini belirtti.

Gazetemize konuşan TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türfent hakkında iddianamede yer alan tüm suçlamaların görülen beş duruşma boyunca teker teker çürütüldüğünün altını çizdi.

Türfent aleyhinde tanıklık olarak dosyaya giren hem tüm kişilerin ifadelerini işkence altında verdiklerini söylemelerine rağmen mahkeme heyetinin ceza vermesini siyasi bir karar olarak yorumlayan Durmuş, “Nedim’e verilen ceza bölgedeki gazetecilere ‘Siz burada haber yapmaya devam ederseniz, Nedim gibi, iddianamede tek bir delil olmasa da size ceza veririz’ demektir. Bu hukuksuzluğa karşı gazeteciler de mücadele edecektir. İnadına gerçekleri kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

‘KARAR HUKUKİ DEĞİL, SİYASİ ’

Gazeteci Nedim Türfent’e verilen 8 yıl 9 ay hapis cezasına tepki gösteren Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, “Nedim Türfent davası Türkiye’de eşine çok rastlamadığımız davalardan bir tanesi. Eşine rastlamadığımız derken kastım şu, tabii ki cezaevinde bulunan 140’ın üzerinde gazeteciye yöneltilen suçlamalar, yaptıkları gazetecilik faaliyetleri, yani Türkiye’de gazeteciler gazetecilik yaptıkları için cezaevinde, Nedim davasında ise şöyle bir farklılık var, Nedim Türfent dosyada yer alan ifadeler nedeniyle tutukluydu. Türkiye Gazeteciler Sendikasının başından beri takip ettiği davalardan birisi olan Nedim davasında görülen duruşmalarda Nedim aleyhine ifade veren tüm tanıklar, Nedim’i tanımadıklarını, ifadelerini işkence altında verdiklerini beyan etmelerine rağmen bu ceza çıktı. Aslında bu şu anlama geliyor, ‘Siz ne yapmış olursanız olun, suçlu ya da suçsuz, fark etmez. Biz siyasi olarak bir karar vereceksek, bunu veririz sizi de cezaevine tıkarız’ anlamına geliyor. Nedim’e verilen cezanın kararı siyasidir. “ dedi.

‘BÖLGEDEKİ GAZETECİLERE GÖZDAĞI’

Türfent’e verilen ceza ile bölgede habercilik yapan gazetecilere gözdağı verilmek istendiğini belirten Durmuş, “Bağımsız hukukun olduğu bir ülkede, bir kişi hakkında verilen tüm tanık ifadelerinin tersi yönde dönmesine rağmen o kişi tutuklanıyorsa, o ülkede hukuktan bağımsızlıktan, özgürlükten söz edilemez. Nedim’e verilen ceza bölgedeki gazetecilere bir gözdağıdır. ‘Siz burada haber yapmaya devam ederseniz, Nedim gibi, iddianamede tek bir delil olmasa da size ceza veririz’ demektir aslında. Bütün deliller çürütülmesine rağmen bu cezanın verilmesi ‘Hukuk kitaplarında ne yazarsa yazsın ben siyasi olarak bana ne denildiyse ben onu yaparım’ kararı bu. Hukukun, bağımsız olmadığının bir göstergesi bu. Bundan sonra hakim karşısına düşersek ve eğer bizimle ilgili birileri bir karar verdiyse suçlu olmak ya da olmamanın burada bir önemi kalmayacak. Biz o cezayı alacağız. Bu karar bize bunu göstermiştir” dedi.

‘GAZETECİLER İŞİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEKTİR’

Uzun zamandır Türkiye’de gazetecilerin tehditlerle ve gözdağlarına rağmen habercilik faaliyetlerini sürdürdüğünün altını çizen Durmuş, “Nedim Türfent bir an önce serbest bırakılmalıdır ve bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir. Ve bilinmelidir ki, tıpkı daha önce olduğu gibi bundan sonra da tehditlerden yılmayan gazeteciler gerçekleri kamuoyuna ulaştırmak için mesleklerini yapmaya devam edecektir. Bu hukuksuzluğa karşı gazeteciler de mücadele edecektir. Bu yüzden daha fazla mücadele edeceğiz ve inadına gerçekleri kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

‘NEDİM ŞAHSINDA ÖZGÜR BASINA CEZA VERDİLER’

Mezopotamya Ajansına konuşan Özgür Gazeteciler İnsiyatifi (ÖGİ) Eş Sözcüsü Hakkı Boltan ise cezanın Nedim Türfent şahsında haber yapan tüm gazetecilere verildiğini söyledi: “Hiç kimse Yüksekova’da muhabirlik yapmak istemezdi ama Nedim yaptı. Nedim orada çok önemli haberlere imza attı. Nedim’in gazeteciliği olmasaydı Gever’den kimsenin haberi olmayacaktı. Kamuoyunun hakkı olan haber alma hakkını orada hayata geçirdi. Bunları yaparken de devletin hışmını çekti. Emniye’te başlayıp, savcılıkta devam edip, mahkemede sonuçlanan bir komplo bu. 24 tane düzmece ifade verildi. Bunların hepsi işkence altında ifadelerinin alındıklarını söyledi. Ama mahkeme heyeti Nedim’in şahsında özgür basına 8 yıl 9 ay ceza verdi.”

‘GERÇEK NEDENİ ‘TÜRK’ÜN GÜCÜNÜ GÖRECEKSİNİZ’ HABERİ’

Başından beri Türkiye Gazeteciler Sendikası adına davayı takip edene TGS Diyarbakır Temsilcisi Mahmut Oral da Türfent hakkında ifade verenlerin işkence altında zorla ifade vermesi olduğunu söyledi. Oral, “İddia makamının tanık olarak gösterdiği kişilerin neredeyse tamamı ifadelerinin işkence ve baskı altında alındığını söylemişti. Başından beri Nedim aleyhinde ifade veren kadın itirafçının aslında 1 ay boyunca Yüksekova’da bir evde bulunduğu ve hiç dışarı çıkmadığı başka duruşmada verdiği ifadeyle ortaya çıktı. Maalesef iddia makamı bunu esas alarak karar verdi. Karar hukuken kabul edilebilir ama vicdanen kabul edilemez. Nedim’in en zor dönemlerde en zor bölgede gazetecilik yaptığına inanıyoruz. Bu zor bölgeden aktardığı haberlerden dolayı cezalandırıldığını biliyoruz. Nedim de duruşmasında “Türk’ün gücünü göreceksiniz” haberi nedeniyle buna maruz kaldığını söyledi. Ben de katılıyorum bu dediğine. Bir an önce bu yanlış karardan dönülerek, Nedim’in beraat etmesini istiyoruz” şeklinde konuştu. (MEDYA SERVİSİ)

Gazeteci Türfent'e 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi!

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 20:19

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