İzmir'de inşaatta çökme: 1 işçi öldü, 1 yaralı

İzmir'de inşaattaki çalışmada çökme meydana geldi. 1 işçi yaşamını yitirdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir inşaattaki çalışma sırasında, vincin kolona çarpması nedeniyle meydana gelen çökmede, enkazın altında kalan işçilerden Nazif Güllü (65), yaşamını yitirdi.



Bugün akşam saatlerinde, Akçay Caddesi üzerinde, Gaziemir Semt Garajı'nın yakınındaki bir oto plaza inşaatında süren çalışmalar sırasında, vinç zemin kattaki bir kolona çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kolonun parçalanan bölümü çöktü. Bu sırada kolonun çöken bölümünde çalışan inşaat işçilerinden Nazif Güllü, enkazın altında kalarak yaşamını yitirdi, adı öğrenilemeyen bir işçi de hafif yaralandı. Yaralı işçi, çağrılan sağlık ekiplerince olay yerinde ayakta tedavi edildi. Nazif Güllü'nün cesedi göçük altında çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İzmir/DHA)

www.evrensel.net