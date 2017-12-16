‘Tezgâh’ın ilk sayısı çıktı

Mizah-edebiyat dergisi Tezgâh, yayın hayatına başladı. İlk sayısı Ocak ayında çıkacak.

Mizah-edebiyat dergisi Tezgâh, Ocak sayısıyla yayın hayatına başladı. Derginin yazar kadrosunda; Umur Bugay, Atilla Atalay, Yılmaz Vural, Sunay Akın, Sezgin Kaymaz, Alain de Botton ve Ursula K. Le Guin yer alıyor.

Tezgâh, yayın hayatına başladığı ocak sayısında okuyucularına ilginç bir yeni yıl takvimi hediye ediyor. 1979 yılının takvim düzeniyle 2018 yılının takvim düzeninin aynı olmasından yola çıkan Tezgâh, Zeki Müren’in 1979 yılında çekilmiş bir fotoğrafıyla 1979 yılı takvimini hediye ediyor.

Aynı zamanda, hayatını kaybeden Yazar Giovanni Scognamillo’nun yayımlanmamış kitap çalışmasından her sayıda yeni bölümlerin okuyucularla buluşacağı dergide, Sadettin Teksoy, Ercan Mehmet Erdem, Hakan Bıçakcı ve Neil Gaiman gibi isimler verdikleri röportajlarla haklarında merak edilenleri yanıtlıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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