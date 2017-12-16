Cezaevlerindeki kitap yasaklarına tepki

Cezaevlerinde tutuklulara keyfi nedenlerle kitap verilmiyor. Bu durum özellikle OHAL sürecinde had safhaya çıktı.

Deli Dalgalar İnsiyatifi “OHAL’de Mektup” kampanyası başlattı. Eleştirmenler, editörler, yazarlar, okurlar kitapları mektuplara yazacak ve cezaevindeki kitap yasaklarını sorgulayacak.

Startı 19 Kasım’da Ankara’da verilen OHAL’de Mektup kampanyası için yazarlar, hapishanelere keyfi gerekçelerle verilmeyen kitaplardan öyküler, şiirleri mektuplara döktüler. Cezaevlerine ulaşan mektuplara cevaplar geldi. İnisiyatif, bu kampanyanın devamı niteliğinde “Hapishanelerdeki Kitap Yasağına Karşı Yazarlar Kitaplarını Mektuplara Yazıyorlar” kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında yazarlar öykülerini, şiirlerini mektuplara dökerek cezaevindekilere kitap halinde olmasa bile mektuplar biçiminde ulaştıracaklar. Postalamadan önce mektupların fotoğraflarını 22 Aralık Cuma günü saat 21.00 itibariyle #OhaldeMektuphashtagi ile sosyal medyada paylaşıp konuya dikkat çekecekler. Kampanyaya katılmak isteyenler, kitap yasağı olan hapishane adresleri ve kişi adlarını [email protected] adresinden talep ederek alabilecekler.

‘BENİM KİTABIM NEDEN YASAK?’

Deli Dalgalar İnisiyatifinden Yazar, Editör Sibel Öz, cezaevlerine kitap yasağını “Orta Çağ” uygulamalarına benzetiyor: “OHAL bahane edilerek kitapların yasaklanmasının sadece hapishanelerdeki insanları değil, yazarları da ilgilendiren bir durum olduğunu düşündük. Sonuçta, bu durum biz yazarlar açısından da korkunç bir olay. Orta Çağ döneminde olduğu gibi kitaplar yasaklanırken, ne kadar özgürce yazdığımızı iddia edebiliriz? ‘Okur’ sadece Taksim’de, Kadıköy’de midir? Okur her yerdedir. Ve biz hepsine dair yazıyoruz. Aslında bu durum yayınevlerini de ilgilendirir. Onların da, ‘Benim kitabım yasal; hangi gerekçeyle bu insanlara vermiyorsun?’ deme hakları ve görevleri vardır. Yazarlar olarak soruyoruz; ‘Neden bizim kitaplarımızı vermiyorsunuz, yasaklıyorsunuz?

KAMPANYAYA NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

İnisiyatif “Eleştirmeni, editörü, yazarı, okuruyla kitabı inşa eden ve kitaba anlam katan tüm edebiyat gönüllülerini ve yayınevlerini kitaba sahip çıkmaya, kampanyaya katılmaya çağırıyoruz.” diyor. İstanbul’da Deli Dalgalar’ın çağrısıyla bugün saat 13.00’de Civar Kafe’de, İzmir’de 23 Aralık saat 14.00’de İHD İzmir şubesinde ve İstanbul’da 24 Aralık saat 13.00’de Civar Kafe’de mektuplar yazılacak, hapishanedekilere yılbaşı sürprizleri hazırlanacak. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 18:23

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