Meclis, cezaevlerindeki ihlalleri görmezden geldi

Meclis Başkanlığı, cezaevleriyle ilgili verilen 443 önergeden sadece 8'ine yanıt verdi.

Meclis Başkanlığı, hak ihlallerinin arttığı cezaevleriyle ilgili gündeme gelen konuların neredeyse tamamını yanıtsız bıraktı. 443 önergeden sadece 8’ine yanıt verildi.

Türkiye cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili olarak Meclis Başkanlığına sunulan soru önergeleri ve araştırma talepleri yanıtsız kaldı. Meclis İnsan Hakları Komisyonu Üyesi HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp’in 26. yasama döneminde Meclis Başkanlığının cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili çalışma performansına dair verdiği soru önergesine gelen yanıt, Meclisin gündemden düşmeyen bu konuya duyarsız kaldığını da gözler önüne serdi.

AKP’li Meclis Başkan Vekili Ahmet Aydın’ın imzasıyla Yiğitalp’e gönderilen yanıtta, 26. yasama döneminde sadece cezaevlerindeki hak ihlalleriyle ilgili olarak 443 yazılı soru önergesinin ilgili bakanlığa ulaştırılması için Meclis Başkanlığına sunulduğu belirtildi. Söz konusu yazılı soru önergelerinden ise sadece 8’i süresi içinde yanıtlandı. 353 soru önergesi ise süresi içinde cevaplandırılmadığı için sadece gelen kağıtlar listesinde yer alarak kayıtlara girdi.

ARAŞTIRMA TALEPLERİ DE KARŞILIK BULMADI

Meclis araştırması talep edilen hak ihlalleri de Meclisin duyarsızlığı ile karşı karşıya kaldı. Bu dönemde Meclis Başkanlığına cezaevleri ile ilgili olarak 50 Meclis araştırması önergesi verildi. Ancak bunlardan sadece 3’ü işleme alındı.

Diğer araştırma önergelerinin ne zaman gündeme geleceği ise belirsiz. (Ankara/MA)



www.evrensel.net