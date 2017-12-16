Gözaltına alındı, ‘intihar etti’ denilerek cenazesi verildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde gözaltına alınan 24 yaşındaki Murat Araç'ın intihar ettiği ileri sürüldü.

Gözaltında intihar ettiği ileri sürülen Murat Araç’ın ağabeyi İlhan Araç, polislerin gözaltı bilgisi için kendisini aradığını, dün sabah gittiği Gazipaşa Jandarma Komutanlığından TEM’e yönlendirildiğini, “İntihar eden var” denilerek teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumuna yönlendirildiklerini söyledi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yol denetimi sırasında gözaltına alınan 24 yaşındaki Murat Araç isimli gencin emniyet müdürlüğünde intihar ettiği ileri sürüldü. DHA’daki habere göre Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Güney Karakolu ekipleri, yaptıkları yol uygulamasında bölge illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan GBT sorgusunda Murat Araç isimli gencin sahte kimlik taşıdığı “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla arandığı ve gözaltına alındığı ileri sürüldü. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Araç’ın savcılıktaki ifadesi ardından Alanya Emniyet Müdürlüğü TEM Şubeye teslim edildiği öğrenildi. İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri devam eden Araç’ın saat 18.00 sularında 3’üncü kattan atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Araç’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

‘ARADIĞIMDA ŞAHSIN OLMADIĞINI SÖYLEDİLER’

Araç’ın ailesinin çocuklarının gözaltına alındığı bilgisine ulaştıktan sonra Avukat Özgür Sarıoğlu’yu aradıkları ve çocuklarının gözaltında olduğunu söyledikleri öğrenildi. Mezopotamya Ajansına konuşan Avukat Sarıoğlu, gözaltına alınan Murat Araç ile görüşemediğini, ailenin kendisini araması üzerine TEM Şube Müdürlüğünü saat 16.34 sıralarında aradığını ve kendisine “Henüz getirilmeyen bir şahıs var, kimliği hakkında bilgimiz yok. Ama getirecekler” denildiğini aktardı. Avukat Sarıoğlu, dün sabah TEM Şubeyi aradığında ise kendisine “Herhangi bir şahsın getirilmediği bilgisini” verdiklerini söyledi.

AİLE TEM’E GİDİNCE ÖĞRENDİ

Araç’ın ağabeyi İlhan Araç ise polisler tarafından arandığını ve kardeşinin gözaltına alındığını öğrendiğini, akabinde Antalya’da bir avukatla görüştüğünü belirtti. Kardeşiyle ilgilenmek için dün sabah önce Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığına gittiğini oradan da TEM Şubeye yönlendirildiklerini söyleyen ağabey İlhan Araç, burada birinin intihar ettiğini kendi çocukları olup olmadığının teşhisi için Antalya Adli Tıp Kurumuna yönlendirildiklerini söyledi. Araç, nöbetçi savcı ile görüştüğünü kaydetti. Kardeşini teşhis ettiğini fakat otopsi işlemlerine girmediğini söyleyen ağabey Araç, kendisinin ifadesinin alındığını söyledi. Kardeşinin otopsi işlemlerinin bittiğini ve kendisine otopsi raporuyla ilgili herhangi bir belgenin verilmediğini söyleyen Araç, cenazeyi defnetmek üzere Urfa’nın Ceylanpınar ilçesine götüreceklerini kaydetti. Savcılıkla görüştüğünü kaydeden İlhan Araç, savcının kendisine nöbetçi savcı olduğunu olayın üzerinde duracağını söylediğini aktardı. (HABER MERKEZİ)

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