ODTÜ Mezunlar Derneği'nden Erdal Eren anması

ODTÜ Mezunlar Derneği, Erdal Eren'in dönem ve mücadele arkadaşları Ferhat Gürkan ve Hikmet Taşkın'ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi.

Ankara ODTÜ Mezunlar Derneği Erdal Eren'in idam edilişinin 37. Yılında 'Oğlunuz Erdal' belgesel gösterimini gerçekleştirdi. Belgeselin ardından Erdal Eren'in dönem ve mücadele arkadaşları Ferhat Gürkan ve Hikmet Taşkın'ın katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide ilk olarak söz alan Hikmet Taşkın ODTÜ öğrencisi olan Sinan Süner'in ölümünden başlayan süreci anlatmaya başlamadan Erdal Eren'in mücadele azmi ve direnme gücüne duyduğu saygıyı belirtti. 1968 kuşağının Denizlerden,Sinanlardan, Mahirlerden bu yana bastırılmaya girişilen hareketlerin 1970'li yılların ikinci yarısından bu yana halkın talepleri ile kitleler halinda sokağa çıkmasının bu baskı ve yıldırma girişimlerinin geçerli olmadığının altını çizdi. Sinan Süner'in heyecanlı ve kararlı yapısını anlatan Taşkın Süner'in görev bilincinin her daim kuvvetli olduğundan söz etti. Sinan'ın, Erdal'ın ve Ercan'ın hiçbir karşılık beklemeden, isimlerinin duyulmasını beklemeden mücadeleye atıldılar fakat bu isimlerin duyulması ve öğrenilmesi yarının gençliği için daha önemli olacaktır diyerek sözlerine son verdi.

Söyleşide ikinci olarak söz alan Ferhat Gürkan, Erdal Eren'in Ankara Ortaöğrenimliler Derneği (Anod) içerisindeki mücadelelerini anlatarak konuşmasına başladı. Ferhat Gürkan, Erdal'ın gençliğine rağmen sakin yapısının kararlı duruşundan söz etti. Erdal Eren'in örgütçü bir genç olduğunu belirten Gürkan, bir gün içerisinde birden çok boykot örgütlediğini anlattı. Erdal'ın militan özelliklerinin Anod tarafından bilindiği kadar devlet tarafından da bilindiğini belirten Gürkan, devletin Erdal'ı bir an önce yok etmesi gerektiğini bildiğini söyledi. Erdal Eren'in Mamak Askeri cezaevinde insanlık dışı işkencelere maruz kaldığından söz eden Gürkan, acılara ve eziyetlere göğüs geren Erdal'ın bugünün gençlerine örnek olması ve mücadelelerini aydınlatması gerektiğini belirterek sözlerine son verdi.

Söyleşi, etkinlik katılımcılarının Erdal Eren ile ilgili anılarını anlatması ve konuşmacılara yöneltilen sorularla devam etti. (Ankara/EVRENSEL)

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