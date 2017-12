Enerji sempozyumunda yerel sorunlar konuşuldu

Elektrik Mühendisleri Odası tarafından Adana'da düzenlenen 11. Enerji Sempozyumu'nun 4'üncü oturumunda yerel sorunlar konuşuldu.

TMMOB 11. Enerji Sempozyumu’nun 4’üncü oturumunda “Bölgesel Enerji Sorunları” başlığı altında bölgedeki demokratik kitle örgütlerinin sunumları ve mücadele deneyimlerinin paylaşıldı.

Hatay Çevre Korumu Derneği Başkanı Selda Asker, İskenderun Körfezi’nde kurulu iki santral ve kurulması planlanan santrallerle birlikte 18 termik santral projesinin toplumsal maliyeti üzerine konuştu. 500 metre arayla kurulan Selena kömürlü termik santral ve Erzin doğalgazlı termik santralin narenciye üretimi ile geçinen vatandaşları olumsuz etkileyeceğinden bahseden Asker, “Erzin bir bakanlık tarafından narenciye bölgesi ilan ediliyor. Ama anı bölgeye termik santral kurulabiliyor. Demek ki kurumların da birbirinden haberi yok” dedi. Termik santrallerin yapıldığı yerde yaşayan halkın geçim kaynağının elinden alınacağını ifade eden Asker, “Orada yaşayan halkı oradan göç etmeye zorlayamazsınız” dedi.

ARSUZ NASIL KAZANDI?

Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Hatay’ın Arsuz ilçesinde Kale Köyü’ne yapılmak istenen termik santrale karşı verdikleri mücadeleyi anlattı. ÇED başvurusu aşamasında haberi alır almaz bölgedeki öce tüm meslek odaları ve demokratik kitle örgütleri ve mahalle sakinleri ile ile bir araya geldiklerini ifade eden Culha, “Karşı platform oluşturduk. Her sivil toplum örgütünden, her siyasi partiden, her mahalleden temsilci aldık. Sadece temsilcilerin sayısı yüzleri buldu. Biz Yerel yönetim olmanın imkanlarını kullandık. Büyükşehir Belediyesi de kararlar alarak destek verdi” dedi. Culha, bölgenin önemini şu sözlerle anlattı: “Kale köyünde denize sıfır, yeşille mavinin buluştuğu bir arazide kurulmak isteniyordu. Orman Bakanlığı tarafından yaban hayatı koruma alanı olarak ilan edilmiş bir alan. Bölgemiz aynı zamanda narenciye ve yeşil sebze üretiminin yapıldığı bir alan. Satraller bölgenin ihtiyaçlarından kaynaklı değil, karlı bir ticari tesis olmasından kaynaklı planlanıyor”

'FİİLİ MÜCADELE OLMADAN HUKUKİ KARARLAR DA UYGULANMIYOR'

Tüm Köy Sen Örgütlenme Uzmanı Sedat Başkavak, çevre meselesini üretici köylüler açısından değerlendirdi. Meselenin bir fiili bir de hukuki mücadele yönü olduğundan bahseden Başkavak fiili mücadele olmaksızın mahkeme kararlarının da uyuglanmadığına dikkat çekerek fiili mücadele için birlik olunması gerektiğini söyledi. Başkavak, “2025 yılında dünya daha fazla gıdaya ihtiyaç duyacak” “Aç insan sayısı iki katına çıkacak” gibi verilerin dolaştığını belirterek “Önemli olan , gıdanın, tarımın ve suyun kimin elinde toplanacağı” dedi.

'DOMATESLE SAVAŞIN ALAKASI VAR'

İskenderun körfezinde yapılacak her termik santralleri değerlendiren Başkavak, santrallerin her birinin tarım topraklarının üstünü kapatacağını söyledi. Anamur’dan İskenderun Körfezi’ne kadar olan bölgenin resmi olarak ifade edilmese de enerji bölgesi olarak belirlendiğini dile getiren Başkavak, bu politikaların sonucunu “Bu kadar termik santral kurulduğunda çimento fabrikaları geliyor. O kadar termik santrallerinin olduğu elektrik ark ocağı ile demir çelik fabrikaları geliyor. Bu kadar demir çelik fabrikalarının olduğu yere hurda demir için gemi söküm tersaneleri gelecek. Büyük bir nükleer santral de Mersin’e yerleşmiş olacak” sözleri ile anlattı. Rusya’nın domatese ambargoyu kaldırırken “et ithal edeceksiniz ve nükleer santral önündeki engelleri kaldıracaksınız” dediğini ifade eden Başkavak, “Savaşın domatesle direkt ilgisi var. Senin ürünün destekleme kapsamından çıkarılıyorsa bir savaş politikalarıdır iki hükümetin tercihidir” dedi.

'TERMİK SANTRALİN OLUMSUZLUKLARI BELGELENSİN'

İsken 1210 MW’lık termik santralinin saatte 450 ton kömür yaktığını ifade eden Adana Çevre Platformu üyesi Yaşar Gökoğlu, termik santralde kullanılan filtrenin kükürtün yüzde 95’ini, azotun yüzde 80’inin filtre edebildiğini belirterek 24 saat çalışarak tonlarca kükürt veazotu doğaya salacağını, yağmurla birlikte asit yağmurları ile bu maddelerin toprağa karışacağını söyledi. İlk yıllarından beri termik santrallere karşı mücadelenin içinde olduğunu ifade eden Gökoğlu, ilk başta “İstihdam sağlanacak” diye köylünün son yıllarda termik santrallerin kurulmasına karşı olduğunu belirterek Sugözü’nde termik santralden kaynaklı yaşanan olumsuzlukların belgelenmesi için kurumlara çağrı yaptı. (Adana/EVRENSEL)

