Kocaeli'de eğitimin güncel sorunları tartışıldı

Kocaeli'de 'Eğitimde güncel sorunlar' başlıklı forum düzenlendi. Forumda eğitimin içinde bulunduğu durum konuşuldu.

Kocaeli Demokrasi Girişimi'nin düzenlediği "Eğitimde güncel sorunlar" başlıklı forumda eğitimin içinde bulunduğu durum konuşuldu, çıkış yolları üzerine öneriler tartışıldı.

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü Bekir Yurdagül, eğitim sisteminin içinde bulunduğu durumdan rahatsız olan herkesin yan yana gelmesi gerektiğini belirterek, "Ülkemiz elimizin altından kayıp gidiyor, bunun en önemli göstergesi eğitim alanında yaşanıyor. Geldiğimiz noktada farklılıklarımızın hiç bir önemi yok. Gelecek nesillerin bize beddua etmemesi için demokrasiden yana herkesin, yurtseverlerin yan yana gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmasının ardından Cihat Altunyuva'nın moderatörlüğünde başlayan etkinlikte ilk olarak emekli öğretmen Necati Kur konuştu. Öğretmen yetiştirme noktasında örnekler veren Kur, köy enstitülerine gönderme yaparak "Türkiye'de öğretmen yetiştirmede önemli deneyimler var" dedi.

Kur'un ardından konuşan eğitimci Metin Temel, AKP'nin dindar ve kindar nesil yaratma kaygısı içerisinde olduğunu belirterek, "Eğitim temel bir insan hakkıdır. Ama ben bunu cebimden para çıkartarak yaparsam, bu hak olmaktan çıkar. Toplumun geleceği için bir an önce harekete geçmeliyiz, bunu iş işten geçmeden yapmalıyız" dedi.

'EĞİTİM KURUMLARI MEDRESE HALİNE GETİRİLDİ'

Temel'in ardından konuşan eğitimde Veysel Kaplan, AKP'nin eğitimi dinselleştirmek ve piyasalaştırmak için adımlar attığını belirtti. Eğitim kurumlarının medrese haline getirildiğini vurgulayan Kaplan, "AKP'nin nitelikli bir eğitim diye bir derdi yok, onlar için nitelik bir tehdittir hatta. AKP eğitimi dinselleştirmek ve piyasalaştırmak için adımlar atıyor. Eğitim kurumları medrese haline getirildi. Eğitim müfredatımızda sanat, bilim, felsefe, evrim tamamen çıkarıldı. Dini eğitim yüzde 17 seviyesinde" ifadelerini kullandı.

Son olarak konuşan KODA üyesi Derya Keskin ise, OHAL sonrası yaşananlara üniversite tarafından baktı. "OHAL ile gerçekleşen tahribatı rakamlarla ifade etmek mümkün değil" diyen Keskin, zamanla ne gibi tahribat yaşandığının daha iyi görüşeceğini belirti. "Üniversitelerin temelini oluşturan değerlere sahip çıkmak için neler yapabiliriz?" sorusunu yönelten Keskin, "Üniversitesiden vazgeçmemiz mümkün değil. İhraç sonrası kurulan dayanışma akademileri üniversitenin değerlerine geri dönme ve doğru pratikleri hayata geçirme arzusu bizim yaptığımız" diye konuştu.

Panelistlerin ardından veliler, öğrenciler ve katılımcılar da söz alarak düşüncelerini aktardı, neler yapılmalı üzerine tartışma sürdürüldü. (Kocaeli/EVRENSEL)

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