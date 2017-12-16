Kayseri'de sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltı

Kayseri'de Terörle Mücadele ekipleri, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle beş kişiyi gözaltına aldı.

Kayseri’de sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek beş kişi gözaltına alındı.

TEM ekipleri tarafından gözaltına alınan kişilerin sağlık problemlerin olduğunu söyleyen yakınları “astım hastası olanlar var, ilaçları raporlu olmadığı gerekçesiyle alınmıyor” denildi.

Sosyal medya paylaşımları gerekçesi ile artan gözaltılara dikkat çeken E.Ç’nin kardeşi Cihan Ç. “Sosyal medya paylaşımı üzerinden gözaltılar hukuka aykırıdır. Son süreçte sıkça karşılaşılan, rutinleşen uygulamalar haline geldi. İktidara zıt görüş söylemek, suç haline geldi. Muhalif insanlara gözdağı verilmek isteniyor.” dedi.

İ.Y’in kızı Eylem Y. “Sağlık durumlarından endişeliyiz. İlaçlarını içeri almıyorlar. Yemek yiyorlar mı hiçbir şey bilmiyoruz! Suçsuz yere gözaltına alındılar. Bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz” diye konuştu.

EMEP üyesi A.D’nin de Hüseyin D. şöyle konuştu: “İşçilik yapan, emeği ile geçinen bir gencin ülkenin gidişatından memnun olmama hakkı yok mu? İfade özgürlüğü yok mu? Sürece baktığımızda yok olduğunu görüyoruz! Serbest bırakılmalarını istiyoruz” (Kayseri/EVRENSEL)

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