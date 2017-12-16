KESK: İhraçlara karşı hukuk mücadelemiz sürecek

KESK İzmir Şubeler Platformu, KHK’lerle gerçekleştirilen ihraçlara karşı eylem düzenledi.

OHAL ve KHK ihraçlarına karşı İzmir'de kamu emekçilerinin eylemleri devam ediyor. KESK İzmir Şubeler Platformu'nun çağrısıyla her hafta sonu farklı bir alanda gerçekleşen eylemler bu Bornova'da yapıldı.

Küçükpark'ta gerçekleşen eylemde kamu emekçileri ‘İhraçlarınıza, Açığa Almalarınıza, Sürgün ve Cezalarınıza Teslim Olmayacağız’ pankartı açarken ‘Nuriye ve Semih Onurumuzdur', 'KHK'ler Gidecek Biz Kalacağız', 'Yaşamı Savunuyoruz İşimizi Geri İstiyoruz' yazan dövizler taşıdılar. Açıklamada eylemlerin OHAL sonlandırılana ve KHK'ler iptal edilene kadar süreceği belirtildi.

Oturma eylemi, Eğitim Sen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Necip Vardal'ın açıklamasıyla başladı. Ödemiş'te öğrencisi tarafından öldürülen Ayhan öğretmeni anan Vardal, şiddetin eğitim sisteminden kaynaklandığını söyledi.

Daha sonra konuşan Eğitim-Sen 4 No'lu Şube Başkanı İsmail Hakkı Şimşek ise insan hakları ihlallerine dikkat çekti:

“KHK’ler ile hukuksuz bir şekilde 100 bini aşkın kamu emekçisi savunmaları bile alınmadan işten atılmış, hiçbir yerde çalışma hakkı tanınmamış, sosyal haklarına ve mülklerine el koyulmuş, keyfi olarak gözaltına alınmış, tutuklanmış, işkence görmüş, her türlü hukuki koruma ve savunma haklarından yoksun bırakılarak, İnsan Hakları Evrensel bildirgesine konu olan pek çok konuda ciddi mağduriyetler yaşanmıştır.”

Antidemokratik kararlara karşı kamu emekçilerinin boyun eğmeyeceğini de ifade eden Şimşek “Taleplerimiz karşılanana kadar bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İhraç edilen, açığa alınan tüm üyelerimiz tekrar görevlerine dönene kadar dayanışmayı daha da büyüterek mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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