Antep'te 3.9'luk deprem meydana geldi
16 Aralık 2017 12:02
Antep'in merkez üssü Araban ilçesi olarak belirlenen bölgede 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antep'te, merkez üssü Araban ilçesi olan Richter ölçeğine göre, 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Araban ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 11.39'da meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı. (DHA)
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