19 yaşında, Malatya'nın ilk kadın oto tamircisi oldu

Malatya’da yaşayan ve oto tamirciliği yapan 19 yaşındaki Gülcan Coşkun, toplumsal cinsiyet rollerine meydan okuyor.

Malatya'da küçük yaştan itibaren araçlara ilgisi olan ilkokul mezunu 19 yaşındaki Gülcan Coşkun, kentin ilk kadın otomobil tamircisi oldu. Araçlarını tamire getiren sürücüler, kadın ustayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Anne ve babası boşandıktan sonra Özalper Mahallesi'nde dedesi ile birlikte yaşayan Gülcan Coşkun, kent merkezindeki sanayi sitesinde 42 yıllık oto tamircisi, 55 yaşındaki Rıfat Teke'nin yanında çalışmaya başladı. Zamanla mesleği öğrenen Coşkun, artık usta olarak çalışıyor. Gülcan Coşkun, kentin ilk kadın tamircisi oldu. Tamirhaneye araçlarını getiren sürücüler, karşılarında kadın tamirci görünce kısa süre şaşırıyor.

İşini sevdiğini belirten Gülcan Coşkun, şöyle dedi:

“Bu işe çocukluktan hevesim vardı ve arabaları da seviyorum. Tamirini de yapmayı istiyordum. Küçükken dedemle camiye gidiyordum ve o da beni bisikletçiye bırakıyordu. Orada vida tutmayı ve anahtarları o zaman öğrenmiştim, yani küçük yaşta. Sonra da buraya geldim. Çekindiğim şeyler olmadı. Meslek zorlamıyor. Sadece soğuktan dolayı biraz üşüyoruz o kadar.”

Gülcan Coşkun'un sanayi sitesinde yanında çalıştığı Rıfat Teke ise “Kızımız çok başarılı, geleceği çok parlak. Yeteneği mükemmel. Gülcan'ın çalışmasından çok memnunuz" diye konuştu. (DHA)

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