Suudi Arabistan’da kadınlar kamyon da kullanabilecek

Haziran 2018’den itibaren araç kullanma hakkı kazanan Suudi kadınların, kamyon ve motosiklet kullanmasına da izin verileceği açıklandı.

Suudi Arabistan’da Haziran 2018’den itibaren araç kullanma hakkı kazanan kadınların, kamyon ve motosiklet kullanmasına da izin verileceği açıklandı.

Suudi Arabistan Trafik Genel Müdürlüğü ve Karayolları Güvenlik Güçleri Komutanlığının, kadınların araç kullanımıyla ilgili bazı sorulara verdiği yanıtlarda kadınların Karayolları Güvenlik kontrol noktalarında görev almasında herhangi bir engel olmadığı ve ilerleyen zamanlarda gerekli eğitim ve donanıma sahip olduktan sonra askeri görevlerde de yer alabilecekleri bilgisi paylaşıldı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in eylül ayında yayımladığı kararnameyle ülkede Haziran 2018’den itibaren kadınlara da ehliyet alarak araç kullanma izni verilmişti. Kadınların araç kullanmasına izin veren yasa çıkarılması talebiyle ilki 1990’da olmak üzere 2011, 2013, 2014 ve 2015 yıllarında pek çok kampanya düzenlenmişti.

Riyad’ın 2030 hedefleri arasında, kadınların çalışma hayatına katılım oranının yüzde 22’den yüzde 30’a yükseltilmesi de bulunuyor. (DIŞ HABERLER)

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