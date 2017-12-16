Hürriyet: Bütçe yükü emekçilerin sırtına yüklenmiş

CHP'li Hürriyet, mecliste yaptığı konuşmasında Türkiye’de vergi adaletsizliklerini ve emekçinin sırtına vurulan bütçe yükünü değerlendirdi.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, “Ülkemizde milyonlarca taşeron işçisi asgari ücretle geçimini sağlamaya çalışırken, çiftçimizin kullandığı mazottan yüzde 18, kamu çalışanlarından yüzde 15 ila 35 arasında vergi kesilirken vergide adaletin sağlanamaması adaletsizliktir, vicdana aykırıdır” açıklamasında bulundu.

Taşeron işçiler talepleriyle Adalet Kurultayı'na katıldı

Açıklamasına devam eden Milletvekili Hürriyet, “Asgari ücretliler, kamu çalışanları için net asgari ücret olan 1.404 TL'den yaklaşık 773,35 TL vergi ve prim alınmakta. Yüzde 14 SGK primi, yüzde 1 işsizlik sigortası primi, yüzde 0,75 damga vergisi ve yüzde 15 gelir vergisi yani asgari ücretlimiz maaşının neredeyse yüzde 50'sini vergiye ödemek zorunda kalıyor ve bu şartlarda geçinmeye çalışıyor.2017 yılında da bütçe yükü emekçilerin sırtına yüklenmiş durumda.

BU MUDUR ÇAY SİMİT HESABINIZ?

Vergilerin tabana yayılması ve vatandaşların gelirlerin göre vergi ödemesi gerektiğinin altını çizen Milletvekili Hürriyet, “Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak gerekiyor vergi adaletini sağlayabilmek için. Ama sizin Hükûmetiniz ne yapıyor? Milyon dolarlık bir tekne alan adam yüzde 1 katma değer vergisi ödüyor. 1 liraya simit alan adam yüzde 8 katma değer vergisi ödüyor. Yıllar önce konuşan Recep Tayyip Erdoğan dememiş miydi? "Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi bile layık görmüyor. Bunların peşinden nasıl gideceksiniz?" diye meydanlarda haykırmıştı. Bu mudur yıllar önce yaptığınız çay simit hesabının bugüne evrilmiş hâli?”

YOKSULUN SIRTINDAN DOYAN DOYANA

Milletvekili Hürriyet,“Hayatı dümen olanın rotasına güven olmazmış. Yıllar önce söylediğinizle şimdi yaptığınız birbirini tutmuyor yani sizin de rotanıza güven olmuyor. ‘Herkes için adalet’ diye bas bas bağırdık, yollara düştük, kilometrelerce yürüdük. Çünkü dedik ki: Adalet yoksa orada gemicikler olur, adalet yoksa milyon dolarlarla adını sanını bilmediğimiz adaları kendine yol edinen enişteler olur. Yıllar öncesinin ‘Çay simit hesabını yapanlardan hesap sorun’ diyenlere o zaman ‘Man Adası’ deseniz şaşkın şaşkın yüzünüze bakardı, şimdi gözleri kapalı, haritada yerini gösterir hâle geldiler. Vatandaş sadece aldığı nefese vergi vermezken, birileri milyonlarca doları kaçırmak için dünya haritasını arşınlıyor yani yoksulun sırtından doyan doyana”

MAN ADASINDA KİLOMETREYE KAÇ ENİŞTE DÜŞÜYOR

Man Adası ile ilgili yolsuzluk belgelerinden de konuşmasında yer veren Hürriyet, “Yoksul insanımız, çiftçimiz, emeklimiz kıt kanaat geçinmeye çalışırken, kefen alırken bile yüzde 18 KDV öderken ülkemizin kaynağı vergi cenneti adalara âdeta yol olmuş. Milletin yastıkaltı dolarları nereye gitmiş belli oluyor. Bursla okuyan çocuklar, emekli öğretmen enişteler 5 liralık şirketler üzerinden milyon dolarlarla iş yapıyorlarmış. Çok merak ediyorum, bu küçücük Man Adası'nda kilometreye kaç tane enişte düşüyor, kaç tane çocuk, kaç tane dünür düşüyor?Tüyü bitmemiş yetimin hakkının hesabı belki yarına kalır ama kimsenin yanına kalmaz, er geç hesabı sorulur” açıklamasında bulundu. (HABER MERKEZİ)

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