Levent Tüzel: Emeği ve barışı iktidar yapalım

Demokrasi İçin Birlik sekretaryasından Levent Tüzel, Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Kocaeli Demokrasi Girişimi düzenlediği yemekte birçok kişiyi yan yana getirdi.

Kocaeli Demokrasi Girişimi'nin Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği'nde (KYÖD) düzenlediği geceye Katılan Demokrasi İçin Birlik (DİB) Sekretaryasından Levent Tüzel, "Yeni yılda parti ayrımı yapmaksızın, hep birlikte güçlü bir birlik sağlayarak, emeği ve barışı iktidar yapalım" dedi.

Gecede açılış konuşmasını yapan Kocaeli Demokrasi Girişimi Sözcüsü Bekir Yurdagül, birlikte iyi işler başardıklarını aktararak, "Bundan sonra da güzel işler başarmak için yan yana olacağız, çünkü yan yana geldikçe bizden korkuyorlar" ifadelerini kullandı.

OHAL'SİZ BİR TÜRKİYE KAMPANYASI

Yurdagül'ün ardından konuşan DİB Sekretaryasından Levent Tüzel, bugün en çok ihtiyaç duyulan şeyin adalet duygusu olduğunu vurguladı. OHAL'e karşı güçlü bir kampanya başlatacaklarını belirten Tüzel, "Barış için imza verenler, bu ülkede çocuklar ölmesin diyenler açlıkla sınanıyor. Ama biliyoruz ki, bizlere dayattıklarına rağmen bizlere boyun erdiremiyorlar. Birleşen yurttaşları, demokrasi için yola koyulanları hiç bir güç durduramayacak. OHAL'siz bir Türkiye için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Demokrasi İçin Birlik olarak OHAL'e karşı güçlü bir kampanya sürdüreceğiz" dedi. Canı yanmış herkese ulaşacaklarını vurgulayan Tüzel, "Hukukun olmadığı bir düzene karşı halkımızın önüne düşerek canı yanmış herkese ulaşıp, bir araya getireceğiz. 2018 yılında parti ayrımı yapmaksızın, hep birlikte güçlü bir birlik sağlayarak, emeği ve barışı iktidar yapalım" dedi.

Konuşmaların ardından gece müziklerle devam ederken, yemeğe; CHP, HDP, EMEP, SYKP, Halkevleri, KODA, KESK, DİSK, TMMOB, TTB, Kocaeli Dersimliler Derneği, Vartolular Derneği, Alevi Kültür Derneği gibi kurumlar katıldı. (Kocaeli/EVRENSEL)

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