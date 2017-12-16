Star gazetesinden 'Necip Fazıl' skandalı

Star gazetesi Abdürrahim Karakoç'a ait bir şiirin dizelerini Necip Fazıl Kısakürek’in imzasıyla paylaştı.

‘Necip Fazıl Ödülleri’nde skandal yaşandı. Star gazetesinin manşetindeki “Üstad’a Saygı Gecesi” duyurusunda Abdürrahim Karakoç'a ait bir şiirin dizeleri Necip Fazıl Kısakürek’in imzasıyla paylaşıldı.

Star gazetesinin 4 yıldır düzenlediği ‘Necip Fazıl Ödülleri Gecesi’ 2015’te olduğu gibi yine tartışmalara neden oldu. Star'ın manşetindeki “Üstad’a Saygı Gecesi” duyurusuna Abdürrahim Karakoç'a ait olan sözlerin Necip Fazıl'a aitmiş gibi yazılması oldu.

Gecenin ilanında “Ya İslam’la yükselir, ya inkarla çürürsün, bu yol mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün...” sözünün Necip Fazıl'a aitmiş gibi yazılmasına sosyal medyada tepki gösterilirken, Necip Fazıl'ın torunu Şeyma Kısakürek de gelen tepkileri kişisel hesabından paylaştı.

ERDOĞAN DA ‘NECİP FAZIL’ DİYEREK ONA AİT OLMAYAN SÖZÜ SÖYLEMİŞTİ

2015’te Star’ın düzenlediği "Necip Fazıl Ödülleri" gecesine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, ödül gecesinde okuduğu ve ‘Ne diyor Üstat’ diyerek Necip Fazıl'a atıfta bulunduğu “Bir namazım bir duam bir de eski seccadem. Hepsi hepsi bu kadar, işte benim sermayem” sözlerinin Necip Fazıl'a ait olmadığı ortaya çıkmıştı. Ödül, jüri tercihleri ve ödüle layık görülen isimleriyle de tartışmalara neden olmuştu. (HABER MERKEZİ)

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