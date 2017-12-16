Tillerson: Kuzey Kore'ye baskı sürdürülmeli

Daha önce Kuzey Kore’yle ön koşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, BM’de aksi yönde konuştu.

Kuzey Kore'yle koşulsuz olarak görüşmeye hazır olduklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı yeni açıklamada nükleer silahlardan arınana kadar Kuzey Kore'ye ekonomik ve diplomatik baskının sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Hafta içinde Kuzey Kore ile "ön koşulsuz olarak" görüşmeye hazır oldukları yönünde açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, BM Güvenlik Konseyi'nde farklı bir dil kullandı.

Tillerson, Kuzey Kore'ye ekonomik ve diplomatik baskının, bu ülkenin nükleerden arınması hedefi gerçekleşene kadar süreceğini ve sürmek zorunda olduğunu savundu.

ABD Dışişleri Bakanı, bu süreçte iletişim kanallarını açık tutacaklarını ifade ederken Kuzey Kore'nin ABD ile müzakere hakkını kazanması gerektiğini savundu.

Tillerson, merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Atlantic Council'de Kuzey Kore konusuna değinmiş ve “Diplomatik açıdan daha önce belirttik, Kuzey Kore ne zaman konuşmak isterse biz hazırız. İlk toplantıyı ön koşulsuz yapmaya hazırız” değerlendirmesini yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Tillerson arasında Kuzey Kore politikası noktasında görüş ayrılıkları daha önce basına yansımıştı. Trump, Kuzey Kore'ye karşı daha sert bir söylem kullanırken Tillerson diplomasinin önemine vurgu yapıyordu. Tillerson, Asya ziyaretinde Kuzey Kore'ye karşı ABD'nin bölgedeki müttefikleriyle görüşmeler yaparken, Donald Trump ise bu çalışmaların ‘boşuna’ olduğunu savunmuştu. (DIŞ HABERLER)

www.evrensel.net