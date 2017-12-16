Lodos deniz ulaşımını aksattı

Şiddetli lodos, Marmara ve Kuzey Ege'de deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İstanbul, Bursa ve Çanakkale'de bazı seferler iptal edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sabah 08.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edildi. İptale neden olarak lodos gösterildi.

Yine hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri de (İDO) bu sabahki bazı seferlerinde iptale gitti. İptal edilen seferler şöyle:

(07:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(08:30) Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

(09:30) Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

(09:50) Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

(10:30) Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'DA SEFER İPTALLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İptal edilen seferler şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece),

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

GÖKÇEADA SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün Gökçeada-Kabatepe arasında yapılması planlanan Gökçeada'dan saat 13.00 ile Kabatepe'den saat 15.00'deki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Çanakkale Boğazı'ndaki diğer hatlardaki seferler ise normal olarak devam ediyor. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 13:15

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