Ford Otosan yönetimi; Türk Metal’in fazla mesaiye eylemini kırmak için her yola başvuruyor. Türk Metal ses çıkarmıyor, işçiler tepkili.

Arzu ERKAN

Kocaeli

Ford Otosan yönetimi; Türk Metal’in fazla mesaiye eylemini kırmak için her yola başvuruyor. Kayan vardiya (yedek vardiya) sistemiyle Pazar gününü hafta tatili olmaktan çıkaran yönetim, bu sistemi Kaynak, boyahane ve pres gibi bölümlerde hayata geçirdi. İşçilerin tepkisi ve gazetemizde çıkan haberler üzerine bu uygulamayı gevşeten Ford yönetimi bu kez de vardiya saatlerine el attı. Hafta içi işçileri 2 saat işe geç çağıran yönetim, bu işçileri pazar gecesi işe 2 saat erken çağırıyor. Türk Metal yöneticilerinin sessiz kalmasına tepki gösteren Ford Otosan işçileri, “Bir yandan eylem yapıp, bir yandan esnek çalışmaya ses çıkarmazsanız size nasıl güvenelim? Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz” dedi. Sözleşme sürecinin sendikaya bırakarak, hak elde edilemeyeceğine dikkat çeken işçiler, en küçük üretim birimlerinden başlayarak komitelerini kurmaları ve işçiler olarak TİS sürecine örgütlü müdahale etmeleri gerektiğini söyledi.

'SEN HAFTA İÇİ İZİN KULLANACAKSIN!'

Amirlerin hâlâ hatlarda gezerek kimi işçilere “Sen hafta içi izin kullanacaksın” dediğini aktaran bir Ford Otosan işçisi şunları söyledi: “Geçen hafta çıkan haberler sonrası biraz gevşeme oldu. Çünkü işçiler bu uygulamaya tepkili. Eskisi kadar üzerimize gelmiyorlar. Fakat yine de pazar günü gelecek arkadaşlarımız var” diye konuştu. Amirlerin “yasal hakkımız” dediğini, sendikanın da net bir tavır takınmayınca işçilerin elinin kolunun bağlandığını belirten Ford işçisi “İnsanlar bilse sendika arkasında duracak, daha net bir tavır koyarlar. Sendika da ‘Evet işverenin böyle bir yasal hakkı var’ deyince ne yapsın işçi mecburen kabul etmek zorunda kalıyor” diye konuştu.

'FORD OTOSAN’DA OYUN BİTMEZ'

Her şeye rağmen işçilerin büyük bölümünün hafta içi izin kullanmayı kabul etmediğini kaydeden işçi, amirlerin de başka bir formül bulduklarını dile getirdi. Ford Otosan işçisi “Şimdi de diyorlar ki, gündüz vardiyasında işe 2 saat geç başlayacaksınız. 08.00’de değil de 10.00’da işbaşı yapacaksınız. Pazar günü gece vardiyasına döndüğünüzde de işe 24.00’de değil de, 22.00’de geleceksiniz. Derler ya, Bizans’ta oyun bitmez diye. Ford Otosan’da da oyun bitmez. Üretim sayısı tutturulsun da, nasıl tutturulursa tutturulsun. Hem esnek çalışma uygulanacak, hem işçiye fazla mesai ücreti vermeyecek, hem de eylemleri kıracak” diye konuştu.

'SENDİKA NET TUTUM ALMALI'

Önceki gün yaptıkları yürüyüş nedeniyle işe 15 dakika gecikmeli başladığını hatırlatan bir başka işçi “Aslında bu kendiliğinden oldu. Yürüyüş 16.00 vardiyası girişine denk geldi. Yürüyüş, açıklama derken işe 15 dakika geç başlandı. Bu fabrikada ilk kez oluyor. Lakin mesele şu, bu 15 dakikalık kaybı hat hızını artırarak çıkarabilirler. Hat hızı ile oynanmasına engel olacak ki sendika, bu kaybın bir anlamı olsun. Şimdi esnek çalışmayı uyguluyor fabrika, ne yapıyor sendika hiçbir şey. O zaman yaptığın eylemlerin, ‘İstediğimizi alacağız, kararlıyız’ demenin hiçbir inandırıcılığı kalmıyor. Biz hem üretime dokunan eylemler, hem de esnek çalışma karşısında net bir tutum istiyoruz. Bu fabrikada esnek çalışma hayata geçirilmeyecek, sen de sendika olarak buna izin vermeyeceksin ki, sözleşmede de işçi lehine bir tutum alasın. Dostlar alışverişte görsün diye eylem yapılmaz” şeklinde konuştu.

'KOMİTELER KURULMALI'

Bir başka Ford Otosan işçisi komitelerin önemine dikkat çekti. İşçilerin seçtiği kişilerle komiteler kurulması gerektiğini ifade eden işçi, “MESS’in tavrı ortada şimdi bu tavra karşı birleşmek zorundayız. Türk Metal’i harekete geçirecek, sorduğumuz sorulara ilişkin adım attıracak olan da bizim birliğimizdir” dedi. Sendikadan beklenti içinde olmanın sonuçlarını yaşadıklarına dikkat çeken işçi, taleplerinin hayata geçebilmesi için TİS sürecine işçiler olarak örgütlü bir şekilde müdahale etmeleri gerektiğini söyledi.

HERKES ETKİLİ EYLEM KARARLARININ ALINMASINI İSTİYOR

MESS’in artan baskılarına karşı Türk Metal’in ses çıkarmamasına tepki gösteren bir Renault işçisi, şunları dile getirdi: “Bizde şuan kayar vardiya sistemi uygulanmıyor. Pek dillendiren de olmadı şu ana kadar. Ama bakımcıların Pazar günü geldiğini duyuyoruz. Mesaiye kalmama eylemlerine uzun süre tahammül edeceğini sanmıyorum fabrika yönetiminin. İşler yoğun bu aralar. Fazla mesaiye kalmama olayını delmeye çalıştılar mekanik bölümünde ama oluşan tepkilerden dolayı geri adım attılar. Borcum var deyip, sendikaya güvenmeyen işçilerin fazla mesaiye kalmak istediklerini duyuyoruz. ‘Şefle yönetimle aramız bozulmasın. Türk Metal aynı kafa yarın bizi satarlar, o yüzden aramız yönetimle iyi olsun’ diyenler de var fabrikada. Durumun böyle olması kötü. Sendikanın bu konuda iç rahatlatması ve eylemlerini artırması gerek. Herkes etkili eylem kararlarının alınmasını istiyor.”

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 05:20

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