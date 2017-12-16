Altına imza atacakları rakama yol yapıyorlar

İzmir'deki fabrikalarda MESS dayatmalarına karşı eylemler sürüyor. İzmir’de işçiler ‘grev zor’ diyen Türk Metal yöneticilerine tepkili

İzmir’de Türk Metal’in örgütlü olduğu fabrikalarda, MESS’in yüzde 3,2 zam ve 3 yıllık sözleşme dayatmasına karşı eylemler sürüyor. Aldıkları düyük ücretlerle güçlükle geçinen işçiler, sendikanın aldığı fazla mesaiye kalmama eylemine tam katılım sağlarken, patronlar ise baskıyı artırdı. Zorla sabit mesai kağıdı imzalatma, kayan vardiya sistemi, eylemi kırmaları halinde kademe atlama rüşveti... Bu baskılara karşın mücadelelerini sürdüren işçiler, “İşyeri zarar görmemeli, yasal hakları” gibi ifadeler kullanan sendikacılara tepkili. Söz greve geldiğinde sendikacıların “Hem işveren hem de işçi açısından kötü bir durum” dediğini aktaran işçiler, sendikacıların bu yolla imza atacakları rakama ikna etmek için yol yaptığını söyledi.

TUTANAK TEHDİDİ

İzmir Demir Çelik fabrikasında fazla mesai kalmama eylemi devam ediyor. Bu sözleşmede tam birlik sağladıklarına dikkat çeken bir işçi, “İdare de baskısını artıyor. Eğitim için gönderdikleri arkadaşların yerine gelen olmadığı için tutanak tutarak baskı kurmaya çalışsalar da ‘Mesai kalmama eylemimiz var gelmeyen arkadaşın yerine gelen bulamayız’ diyoruz. Kaldı ki yerine adam bulmak bizim işimiz değil. Fabrika o kadar az işçiyle çalışıyor ki, hastalansak, ya da izin alsak yerimizi dolduracak kimse yok, diğer vardiyadan çağırmak zorunda kalıyorlar. Yedek vardiya yok, bir tane bile fazla işçi yok” diye konuştu.

Sendika temsilcilerinin sayıca yeterli olmadığını söyleyen bir başka işçi, şunları söyledi: “5 temsilci arkadaş var onun da 2’si koşturuyor. Her şeye yetişememe durumları var. Ama buna rağmen eğer baskı filan olacak olursa hemen temsilcilere haber verin, sendika olarak konuşalım diyorlar. Birlikte ortak hareket ediyoruz. Grev konuşuluyor, OHAL’de nasıl grev olacak herkes bunu merak ediyor” dedi.

'SENDİKA AKTİF OLMALI'

HABAŞ’ta da mesai eylemleri kararlılıkla sürerken, idareciler aksayan üretimi taşeronlar, formenler aracılığı ile sürdürmeye çalışıyor. Bölümlerde formenlik vardiya amirliği gibi teklifler yapılarak direnişin bölünmeye çalışıldığını söyleyen işçiler “Tabi eylem olduğun için verilen sözler, her zaman söz verirler ama tutmazlar. Üretim rekorları kıran bir fabrikada çalışıyoruz aldığımız ücretler komik seviyede. Biz buna karşı tam biirlik olduk. Çalışmaya zorlanan arkadaşlar irade göstermeye çalışıyor. Sendikacıların daha aktif olmasını bekliyoruz. Zam istediğimizde bunu gidin sendikanıza söyleyin diyorlardı, şimdi sendika mesai kalmama diyor. Biz yapıyoruz ama idareciler baskıyla, vardiya sistemi değişikliği ile her zamanki düzeni değiştiriyor. Sendika daha aktif eylem kararları almalı” diye konuştu.

'SENDİKA KARIŞMAYINCA İŞÇİ KARŞI KARŞIYA GELİYOR'

İdarecilerin baskısının bitmek bilmediğine işaret eden bir diğer işçi, şunları söyledi: “Son 3 yılda yıllık izinleri biriken işçilerin yasal olarak yıllık izinlerini kullanması gerekir. Ama HABAŞ idarecileri işçilere izin yerine parasını vermeyi dayatıyor. İşçiler ise parasını almak taraftarı değil çünkü yıl sonu kesintileriyle bu para vergiye gidecek. 16 gün için eline 4 yevmiye filan kalacak. Sendika nasıl isterseniz öyle yapın diyor bize. Bu aslında idare nasıl isterse onu yapın demek. Kimisi kabul etmek zorunda kaldı, kimisi de çıkış alırsın tehdidine rağmen yıllık izin kullanacağım dedi. Sendikanın tutumu işçiyi bölüyor. Sessiz, iradesiz ve pasif. Yine bu yüzden çelikhane bölündü. Fazla mesaiye kalanlar var, ama çoğunluk kalmıyor. Önemli yerler mesaiye kalırsa eylemin amacı olmaz. Soyunma odasında büyük tartışmalar yaşanıyor. Biz bu duruma sessiz kalmayalım bir şey yapalım desek sendikacılar buna da müsaade etmiyor.”

'CMS’DE İŞÇİLERE ZORLA İMZA ATTIRILIYOR'

İzmir CMS’de de işçiler alınan eylem kararlarını yetersiz buluyor. Genç işçiler daha coşkulu olsalar da, deneyimli işçiler Türk Metal’i tanıdıklarını belirterek temkinli yaklaşıyor. Patron ise baskını artırmaya başladı. “Fazla mesaiye kalmaya ve haftalık tatilin sabitlenmesine” onay veren belgeler işçilere imzalatılmaya başlandı. İşçiler “İmzalanmazsa hafta sonu tatilini bir daha göremezsiniz” denilerek tehdit ediliyor. Sendikacılar ise imzaların toplanması sürecine sessiz kaldı. Bu tutum nedeniyle sözleşmede Türk Metal’den beklentilerinin olmadığını söyleyen işçiler, “Zaten sendikacılar herşeyi yapacağız deseler de söz greve geldi mi hem patron açısından, hem de işçilerin maaşlarını alamayacağı için kötü bir durum diyor. İşçininde gözünü maaş ve işsizlikle korkutarak geri adım attırmak istiyorlar” dedi.

Pınarbaşı CMS’den bir işçi ise “Sendika temsilciler bilgi verirken anlaşma olmazsa grev yolun göründüğünü fakat grevin zor olduğunu belirterek işçilerin gözünü korkutuyor. İmza atacakları zamma itiraz olmaması için yol yaptıklarını düşünüyorum” dedi.

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