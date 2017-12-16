Fırat Topal Türkiye’de yaklaşık 1,5 yıldır devam eden OHAL’in halkı nasıl etkilediğini Diyarbakır'da yurttaşlara sordu.

Fırat TOPAL

Diyarbakır

Türkiye’de yaklaşık 1,5 yıldır devam eden OHAL’in halkı nasıl etkilediğini Diyarbakır’lı yurttaşlara sorduk. Şehrin ortasında kontrol noktaları olduğunu söyleyen yurttaşlar, herkese suçlu gözüyle bakıldığını söyledi. İnsanların sokağa çıkmakta tedirgin olduğunu belirten yurttaşlar, “Eve gidiyorsun GBT, evden çıkıyorsun GBT, tipini beğenmiyorlar GBT yapıyorlar. OHAL var huzur yok” dedi.

Yaklaşık 1.5 yıldır devam OHAL bütün yurdu olumsuz etkilerken, normal şartlarda bile bölge illerinde yaşanan yoğun güvenlik baskısı OHAL ile bir katta daha fazla ağır hissediliyor. Şehir dışında olan kontrol noktalarında artış olurken, artık şehir işlerine varan yoğun kontrol noktalarına denk gelinebiliyor. Valilik, belediye, adliye ve polis karakollarının da içinde olduğu kamu binalarının etrafına etten duvar örülürken, polis zırhlı araçları her tarafta yoğun bir şekilde görülebiliyor. Diğer yandan sokağa çıkma yasaklarının ara ara devam ettiği birçok bölge ilinde açık hava etkinlikleri OHAL gerekçe gösterilerek yasaklanırken, en ufak bir etkinliğe bile yüzlerce polis, çok sayıda zırhlı araç ve TOMA ile gelindiği kentlerde yaşanan bu durumlardan yurttaşlar yoğun baskı altına alınıyor.

‘BIRAKIN BİR RAHAT NEFES ALALIM’

3 çocuk babası Abdurahman Akar, OHAL ile halkın psikolojik baskı altına alındığını ifade ederek “Korkuyoruz sokakta dolaşmaya, durmadan polis aracı sokaklarda geziyor. Canları sıkılıyor kimlik kontrolü yapıyorlar. Yok ne iş yapıyorsun, yok evin nerede? Herkese şüpheli, suçlu gözüyle bakıyorlar, hakaret ediyorlar” dedi. Şehrin ortasında kontrol noktaları olduğunu belirten Akar, “Saat 10:00’dan sonra sokakta insan kalmıyor. İnsanlar sokağa çıkıyor, geriliyor. Neymiş OHAL var, ne oldu da bitmedi OHAL? Yeter artık psikolojimiz bozuldu. Bırakın bir rahat nefes alalım” dedi.

‘İŞ YAPAMIYORUZ’

Esnaflık yapan Mustafa Ayhan, OHAL’in halkın hem sosyal hem ekonomik yaşamını ciddi anlamda etkilediğini belirterek, “Sokakta kimse yok, iş yok. Çünkü insanlar artık pazara çıkmak istemiyor. Akşam oluyor herkes evine kapanıyor. Eski Diyarbakır’dan eser kalmadı. OHAL herkesi etkiliyor. Her yerde güvenlik, insanlar tedirgin oluyor. İş yapamıyoruz, birçok arkadaş dükkanını kapattı. Ben de bu gün yarın kapatacağım. Ne var dersen hiçbir şey yok, OHAL var, huzur yok” dedi.

‘EVE GİDİYORSUN, GELİYORSUN GBT YAPIYORLAR’

OHAL ile insanların baskılandığını dile getiren Ahmet Çakır ise, “Her yer böyle, eve gidiyorsun GBT, evden çıkıyorsun GBT, tipini beğenmiyorlar GBT yapıyorlar. İş yok, güç yok, memlekette tat yok. Hiçbir yerde yok. OHAL’in halka iğne ucu kadar faydası yok. Bu böyle gitmez. OHAL kaldırılsın” dedi. İsmini vermek bir yurttaş ise “ Sokağa inip bir insanların haline baksınlar ne durumdalar, OHAL kimin için? Bizim için, bize sordular mı? Hayır. Halk bu durumdan rahatsız hem maddi hem manevi olarak zarar görüyor. Herkes bıkmış canından, insanların yaşama sevinci ellerinden alınmış gibi” dedi.

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