Asgari ücretle geçinen ailelerin çocukları nasıl okuyor?

“Bizim ailelerimiz asgari ücretle geçiniyor. Biz de hem okuyup hem çalışmak zorunda kalıyoruz.

Aydın YİĞİT

Merve KARATAŞ

Mersin

“Bizim ailelerimiz asgari ücretle geçiniyor. Biz de hem okuyup hem çalışmak zorunda kalıyoruz.” Bu sözler Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat bölümü 10. sınıf öğrencisi Mert’e ait. Mert Mersin’de yaşıyor ama bu iki cümle memleketin her tarafında dolaşıyor, bütün meslek liselilerin kaygılarını ve yaşam koşullarını özetliyor.

“HERKESİN PARASINA GÖRE OKUDUĞU BİR SİSTEM VAR”

Çıkış saatine yakın dersi erken bitenler yavaş yavaş dağılmaya başlıyor, bir süre sonra tüm okul çıkış kapısına yöneliyor. Meslek lisesi öğrencileriyle sohbet etmeye başlıyoruz. Zira eğitime dair birçok sorunu barındırıyor meslek liseleri, hele ki geçen sene 2 yıllık geçiş haklarının kaldırılmasıyla bu sorunlar daha da ağırlaştı ve öğrenciler, geleceğinden daha fazla kaygı duyar hale geldi.

İnşaat bölümüne isteyerek gelen ve üniversitede de devam etmek isteyen Mert; “Burada okumak zor. Ortam iyi değil bir kere. Düzen ve disiplin yok. Buradaki öğrenciler anadolu liseleri, fen liseleri ve özel liselerde okuyan öğrenciler kadar şanslı değil. Herkes parasına göre okuyor. Bizim dershanelere, özel liselere gidecek gücümüz yok.” diyor. 2 yıllık geçiş hakkının kaldırılmasını soruyoruz. “Durum zaten iyi değil bizler için, son sene de sınava çalışmaya pek fırsat bulamıyoruz, meslek liselilerin ailelerine yardım edilmesi gerekirken bu karar hiçte iyi olmadı.” diyor.

“BİTİRİNCE DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE ÇALIŞACAĞIM”

Meslek liseleri tanıtımı yapılırken, daha çok rağbet görmesi için ‘garanti meslek’ diye anılır hep. Ancak makine bölümü 10. sınıf öğrencisi Beritan için bu hayal şimdiden kaybolup gitmiş. Zira 9 yıldır tekstil atölyelerinde çalışan Beritan, okul bitince de kendisini başka yerde göremiyor, işsiz kalmaktansa bunun daha iyi olacağını düşünüyor. Geleceğe umutsuz baktığını söylese de yine de bir şeyleri değiştirebilmenin yolunun kendilerinden geçtiğinin farkında olduğunu söylüyor. Menekşe ve Bahar’da makine bölümü 10.sınıf öğrencileri. Menekşe, meslek lisesi öğrencilerinin sosyal yaşantılarının iyi olmadığından yakınıyor ve bunu kültür derslerinin olmamasına, öğrencilerin yalnızca teknik derslerle boğuşmalarına bağlıyor.

“N’APALIM OKUMAYALIM MI?”

Bahar staj sorununa değinerek söze giriyor. “Seneye staj görmeye başlayacağız. Okul bizi bilgilendirmedi henüz. Üst sınıf öğrencilerden duyuyoruz bir şeyler ama onlarda sitem ediyor genelde. Öğrendiğim kadarıyla işyeri sahibinin keyfi işleri yaptırılıyormuş, getir-götür işleriyle uğraşıyorlarmış.”

Son olarak sınavsız geçiş hakkının kaldırılmasını Bahar’a da soruyoruz ve Mert’in söylediğine benzer cevaplar alıyoruz. “Zaten hem okul hem staj derken yeterince zorlanıyoruz, sınavlara çalışamıyoruz. E temel liseye gidecek imkânımız da yok. Sanki okumamamız için elinden geleni yapıyorlar. Ben soruyorum şimdi, napalım okumayalım mı?”



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