Yıkılmadık ama ayakta da değiliz

“Sevdiğimiz, ilgilendiğimiz mesleği tercih etmemiz bir şekilde engelleniyor. "

Adana’dan Liseli Öğrenciler

Eğitim sistemine yeni şeylerin eklenmesini, değişikliklerin yapılmasını gelişme zanneden hükümet, bu sisteme bir yenisini daha ekledi. Kafalarına göre değiştirdikleri eğitim sisteminin bir parçası olmaya zorlanan biz öğrencilerin sınav stresi yetmezmiş gibi, neye çalışacağımızı ne yapacağımızı da şaşırdık. Bu konu üzerine Şerife ve Dila ile bir araya gelerek sınav sistemi hakkında konuştuk.

“ ÖĞRENCİLERİN FİKİRLERİ ALINMALI”

11. sınıf dil öğrencisi olan Dila sınav sisteminin ve müfredatın sürekli değiştirilmesinden şikayetçi. Bilimin temeli olarak gördüğü evrim teorisinin müfredattan çıkarılarak, din kitaplarına “Kocaya itaat ibadettir.” gibi cinsiyetçi ifadelerin, konu başlıklarının ve cihadın getirilmesiyle eğitimin giderek bilimsellikten ve laiklikten uzaklaştırıldığını düşündüğünü belirtiyor. Sürekli değişen sınav sisteminin de psikolojisini kötü etkilediğini ve bu değişiklikleri yapmadan önce öğrencilerin de fikirlerinin alınmasını istediğini ekliyor.

“ ROBOT GİBİ GÖRÜLÜYORUZ”

Şerife de bu sisteme ayak uydurmaktan yorulanlardan. Sınavın içeriği olarak; soru sayısının azalması ve bunun üzerine birçok konuda sorumlu tutulmamızın ve hala hangi konuların çıkacağını bilmeden haftalarca çalıştığımız, sadece çalışmaya odaklandırıldığımız bir döngü içinde olduğumuza değiniyor. “Hocalar; ‘Şu an ki sisteminiz iyi siz sadece çalışmanıza bakın.’ diyorlar. Bizleri adeta çalışmaya programlanmış birer robot olarak görüyorlar. Psikolojimizi alt üst ediyor.” diyor.

“ EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI BAŞKALARI YİYOR”

Konu geleceğe ve hedeflerimize geliyor. Dila, öğrencilerin asıl seviyesinin ölçülmediğini düşündüğü bu sistemden dolayı oldukça kaygılı. 12. sınıf olan Şerife ise meslek çeşitliliği ve olanağı açısından sayısal seçmiş ama aklında hep psikoloji okumak kalmış. “Sevdiğimiz, ilgilendiğimiz mesleği tercih etmemiz bir şekilde engelleniyor. Bu ülkede ne kadar çabalarsak çabalayalım emeğimizin karşılığı, hakkımız hep birileri tarafından yeniliyor.” diyor. Bunların yanı sıra, okulunda uygun bir çalışma ortamı bulunmadığını, kütüphanelerinin olmasına ve müdüre 12. sınıf olduklarını hatırlatmalarına rağmen kütüphanenin açılmadığını söylüyor. Özel okullarda çalışılmadan alınan yüksek notlara karşılık devlet okulundaki öğrencilerin sabahlara kadar sınava çalışmalarına rağmen hak ettiklerinden daha az notlarla karşılaştıklarını belirtiyor. “Bunca baskının ve olanaksızlıkların içinde hala ayakta durmaya çalışıyoruz.” diyerek içinde bulunduğumuz durumu özetliyor.









www.evrensel.net