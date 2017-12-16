Ülkenin geleceği gençler gelecekten korkuyor

“Geleceği aslında biz şekillendireceğiz ne kadar kuralları hükümet koysa da biz bu kurallara karşı çıkarsak bunu değiştirebiliriz."

Sinan ÇAVUŞ

Kübra LAZ

Kocaeli

Eğitim sistemi değişiyor, müfredat değişiyor, sınav sistemi değişiyor. Değişmeyip çoğalan ise öğrencilerin her geçen gün artan kaygı ve stresi...

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi’nde, farklı okullarda okuyan liseli gençlerle konuştuk. Konuştuğumuz gençlerden Şevin, 11. sınıfa gidiyor. Şevin eğitim sistemindeki müfredat değişikliklerini saçma bulduğunu söylüyor. Müfredattan çıkarılan konuları sorduğumuzda ise “Atatürk’ün hayatının çıkarılması kötü oldu, herkes buna karşı ama dinlenilmiyor, başına buyruk kararlar alınıyor.’’ dedi. Sınav sisteminden umudu olup olmadığını sorduğumuzda Şevin: “Avukat olmak istiyordum hedefim buydu ama şimdi hedefim düştü. Hatta ilk başta sınava girmeye bile korkuyordum. Eğitimin kalitesi düştü, sınav sistemi de zorlaştı. Hedeflerim düştü ve gelecekten korkar oldum.’’

”GELECEĞİ BİZ ŞEKİLLENDİRECEĞİZ”

Aynı konu üzerine bu kez 10. Sınıf öğrencisi Eren ile konuşuyoruz. İlk önce müfredatta yapılan değişiklikleri soruyoruz. Eren cihad anlayışının derslerde olmasından rahatsız olduğunu belirtiyor. “Cihat anlayışını din dersinde, şu anda görüyoruz. Bununla birlikte seçmeli temel din dersi konuldu. Ben zaten din dersinin olmaması gerektiğini düşünüyorum. Cihatın getirilmesiyle toplumumuzun iyice bağnazlaşacağını düşünüyorum. Gelecek nesli kötü etkileyeceği için yanlış olduğunu düşünüyorum.’’ diyor. Konu evrim teorisine gelince yapılan değişikliklerin bizi geriye götüreceğini söylüyor. “Evrim teorisi ile ilgili de şunları söylemek istiyorum; insanlar evrimi, dini olarak yanlış görüyorlar ama bu bir inanç meselesi olmamalı. Bilimsel bir şey ve hâlâ araştırılan bir konu. Zaten bize çok kısa bir bölümünü öğretiyorlardı şimdi hepsini kaldırdılar. Bizim bilimsel olarak gerilememize neden olacak, başka bir işe yaramayacak.” diyerek tepkisini belirtiyor. Son olarak sınav sistemini soruyoruz ve kendini bir denek olarak hissettiğini belirtiyor. Geleceğinin kendi elinde olduğunu söyleyen Eren “Geleceği aslında biz şekillendireceğiz ne kadar kuralları hükümet koysa da biz bu kurallara karşı çıkarsak bunu değiştirebiliriz. Bu yüzden mücadele edeceğiz.” diyerek sözlerini bitiriyor.

“YABANCI DİL OKUYORUM, ZORLA MATEMATİK ÇÖZDÜYORLAR”

Eğitim sistemindeki ve sınav sistemindeki bu değişiklikler sizi nasıl etkiliyor diye Berfin’e sorduğumuzda; “Hala oturmuş bir sınav sistemimiz yok ve sürekli değişen bir sistem var. Ben yabancı dil öğrencisiyim ve matematik yapamadığım için bu bölüme yönlendim ama istediğim bir bölüme girmem için en az 15 tane matematik sorusu çözmem gerekiyor.” cevabını alıyoruz. Matematik dersi görüp görmediğini soruyoruz, gördüğünü ancak dil öğrencisi olduğu için önem verilmediğini söylüyor. Evrim teorisinin öğrenilmesi gerektiğini düşünen Berfin: “Çoğu öğrenci araştırmayı sevmiyor ve bu konuları okulda görebiliyorlardı. Şimdi ise konuyu bile göremiyoruz.” diyor. Araştırarak öğrenebileceğini de belirtiyor ancak günün neredeyse 8 saatini geçirdikleri okulda öğrenemediklerinin ciddi bir problem olduğunu da dile getiriyor.

11. sınıf öğrencisi Mert: “Yapılan değişiklikler öğrencilerin geleceğe karşı umutsuz bir şekilde bakmalarına neden oluyor. “Ülkenin geleceğini temsil ettiğimizi söyleyip duruyorlar ama bizleri her gün sınav sistemi, müfredat sebebiyle gelecekten, eğitimden soğutuyorlar.” Bu sistemi değiştirecek olanın yine öğrenciler olduğunu dile getiren Mert, “Öğrenciler olarak bir araya gelip bir şeyler yapmazsak kimse bizim için iyi bir şey yapmayacak.” diyor. Böylece röportajımızı burada noktalıyoruz.

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