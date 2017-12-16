Yurt öğrencileri sorunlarını ve çözüm yollarını tartışıyor

Bu sayımızda Sümer Erkek Öğrenci Yurdu’nda yaşayan öğrencilerle yurt yönetiminin yaptığı etkinlikleri, yurt yaşamında yaşadıkları sorunları konuştuk

Yiğit DEVRAN

Çukurova Üniversitesi

Ülkenin dört bir yanından üniversite okumak için Çukurova Üniversitesi’ne gelen öğrencilerin sorunlarından biri de barınma. 48 bin öğrencinin olduğu Çukurova Üniversitesi’nde öğrencilerin dörtte birinin dahi barınabileceği yurtlar yok. “Şanslı” olanlar devlet yurtlarına yerleşebiliyor. Bu sayımızda Sümer Erkek Öğrenci Yurdu’nda yaşayan öğrencilerle yurt yönetiminin yaptığı etkinlikleri, yurt yaşamında yaşadıkları sorunları bu sorunların nasıl çözülebileceğini konuştuk.

“İSRAFA” YOL AÇAN SICAK SULAR KESİLİYOR

İstatistik Bölümü 4. Sınıf

İlk olarak yemek sıkıntısından bahsedebiliriz. Sonrasında zaten yetersiz olan kütüphanenin, çalışma odalarının dini sohbet odalarına çevrilmesinden son derece rahatsızız. Ayrıca idarenin yanlı tutumlarından da rahatsızım. Örneğin iktidara yakın öğrencilere daha farklı davranmaları, onların tabirleriyle ‘efendi görünmeyen’ uzun saçlı veya küpeli arkadaşlarımıza karşı tavır takınmalarını kabul edemiyorum. Özellikle değinmek istediğim diğer bir konu ise bir hafta kadar önce yurt genelinde sözde israfa yol açtığı için 24:00-06:00 saatleri arasında sıcak suyun kesilmesiydi. Sonuçta eğitim yuvası dedikleri yurtlarda duşa girme hakkımız saçma sapan bir sebeple elimizden alınıyor. Kışın ellerimizi sıcak suyla yıkamamız dahi israf olarak görülüyor. Ayrıca maksimum 2 veya 3 kişilik odalarda 5 kişi kalmak da ızdırap gibi, örneğin yataklar birbirine çok yakın oluyor ve odada bir kişi hasta olduğunda hemen diğerlerine bulaşabiliyor. Yurtta yapılan etkinliklere gelecek olursak, çoğu boş ve gereksiz. Biz üniversite öğrencilerinin barındığı yurtlarda teknoloji ve bilimle alakasız etkinliklerin yapılıyor olması çok garip. Yapılacak herhangi bir etkinlikte bizim fikirlerimizin alınmasını bir tarafa bırakalım itiraz hakkı da tanınmıyor. Mesela İngilizce ve bağlama kursu dışındaki tüm etkinlikler dini içerikli ve biz bunlara karşı geldiğimizde din düşmanı diye fişlenmekten korkuyoruz.

KÜTÜPHANE İKİYE BÖLÜNDÜ, BİZE ÇOK GÖRÜLDÜ

İnşaat Mühendisliği 2. Sınıf

Odalarımız çok kalabalık, yazın A dana sıcağında 5 kişilik odalarda klimasız kalıyoruz. Ders çalışma alanlarımız yetersiz. Bunun üstüne bir de kütüphanemizin bir kısmı bu günlerde dini sohbet odası yapıldı. Yurtta yapılan etkinlikler daha çok dini, özellikle sünni islamcılık ile ilgili. Bunun dışında pek bir etkinlik olmuyor, zaten yapılacak etkinliklerde bizim fikrimiz alınmadan yapılıyor. Tüm bu sıkıntıların üstesinden gelmek için toplu olarak gerekli yerlere başvuruda bulunmalıyız.

KENDİMİZE AİT BİR ÇALIŞMA MASAMIZ BİLE YOK

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2. Sınıf

Yurdun mevcudu düşürülse odada kalan kişi sayısı 5 yerine 3 olsa daha iyi olacağı düşüncesindeyim. Bu şekilde odalarda herkesin bir çalışma masası olur, daha rahat ders çalışabiliriz. Bizim yurdun bir futbol sahasına ihtiyacı var, müdür geçen sene yapılacağını söylemişti ancak sözde kaldı. Bir kurs yapıldığında öğrenciye sorulmuyor daha çok her yerde olan kurslar veriliyor. Ben İngilizce yerine Rusça öğrenmek isterdim. Bu sorunlar, öğrenciler sesini çıkarmadan düzelmez.

HAPİSHANE GİBİ HİSSETTİRİYOR

Ziraat Mühendisliği Tarım Ekonomisi Bölümü 3. Sınıf

Bence yurtta çamaşırhane saatlerinde büyük oranda uyuşmazlık bulunuyor. Örneğin gündüz dershaneye giden öğrenciler öğleden sonra geldiklerinden dolayı çamaşır veremiyor veya ikinci öğretim öğrencisi sabah verdiği çamaşırı yurda döndüğünde çamaşırhane kapalı olduğu için ertesi gün ancak alabiliyor. Oda temizliği düzenli yapılmıyor, öğrencilerin daha kolay hastalanmasına sebep oluyor. Bahçenin erken saatte kapatılması öğrencilere hapishanedeymiş hissi veriyor. Odaların kalabalık olması ve yurtla ilgilenen personel sayısının az olması sorunlarımızın başında geliyor.

Yurtta ilgimizi çeken tek şey bağlama kursudur herhalde. Onun dışında ilgi çekici bir etkinlik, kurs vs. bir şey yok. Etkinlik veya kurs düzenlendi mi KYK’nin belirlediği kurallara göre yapılıyor. KYK bölge müdürlükleri veya bu müdürlüklerin kafalarına göre belirledikleri kurs etkinlik vs. değiştirilip öğrencilere sorduktan sonra belirlemeleri gerekir ki buda öğrencilerin bunlara olan katılımını bence arttıracaktır.

ADANA SICAĞINDA KLİMASIZ YAŞAMAK

Almanca Öğretmenliği 2. Sınıf

Yurtta geç saatlerde koridorlarda sigara içiliyor ve bundan ciddi anlamda rahatsız oluyoruz. Bana göre yurdun en büyük sıkıntısı odalarımızda klima olmamasıdır, çünkü bilindiği üzere yazın Adana oldukça sıcak ve nemli oluyor. Bu odalarda kalmak da her yiğidin harcı değil. Bunun yanı sıra yeterli donanıma sahip olmayan kişi ve kurumlarla anlaşılarak yapılan etkinlikler, verilen eğitimler üzerimizde o kadar da etki bırakmıyor. Sorunların üstesinden gelebilmek için öğrencilerle birebir görüşülmesi gerektiğini düşünüyorum. Nelerin yurt için daha iyi olacağını, neler yapılması gerektiğini öğrenciler belirlemeli ve etkinlikler buna göre yapılmalı diye düşünüyorum.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 01:46

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