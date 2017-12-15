AKP'nin Ataşehir Belediye Başkan Vekili adayı belli oldu

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin görevden uzaklaştırılması ardından başkan vekilliği için AKP’nin adayı Mustafa Cevat Arzık oldu.

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi'nin hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılmasının ardından başkan vekilliği için AKP'nin adayı Mustafa Cevat Arzık oldu.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından, AKP'nin belediye başkan vekili adayının, Mustafa Cevat Arzık olduğu açıklandı.

AKP İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ataşehir Belediye Başkan Vekili adayının belirlendiği Ataşehir İlçe Meclis Grubu Toplantısı, İl Başkanı Selim Temurci'nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, başkan vekili adaylığına Mustafa Cevat Arzık seçildi. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 15 Aralık 2017 23:50

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