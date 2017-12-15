Dilmen: Erdoğan’a baktığımda parkasız Deniz Gezmiş görüyorum

Rıdvan Dilmen, Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyerek ‘Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum’ dedi.

Rıdvan Dilmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesini ne kadar çok sevdiğini anlatarak, Erdoğan için Deniz Gezmiş benzetmesi yaptı. Dilmen "Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.

16 Nisan’da gerçekleştirilen anayasa referandumu öncesi başlattığı ‘Evet’ videosu akımıyla dikkat çeken Rıdvan Dilmen, Rıdvan Dilmen, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu 'Akılda Kalan' programına konuk oldu.

Sık sık "Ben siyasetten anlamam" ve "Siyaset yapmıyorum" diyen Rıdvan Dilmen, Erdoğan ve ailesi ile olan özel ilişkisini anlatırken 15 Temmuz gecesini Erdoğan ailesi ile birlikte Huber Köşkü'nde geçirdiğini açıkladı.

‘PARKASIZ DENİZ GEÇMİŞ’

İşçi Partili bir babanın oğlu olduğunu söyleyen Dilmen "Ben Tayyip Erdoğan beye baktığımda parkasız bir Deniz Gezmiş görüyorum. Deniz Gezmiş de 'kahrolsun emperyalizm' diyordu, Erdoğan da emperyalistlerle mücadele ediyor" diye konuştu.

ERDOĞAN’I SAVUNMAK İÇİN GEZMİŞ’E TERÖRİST DEDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ‘Erdoğan’ı parkasız Deniz Gezmiş’e benzetiyorum’ diyen futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’e çok sert tepki geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye Cumhurbaşkanı’na parkasız Deniz Gezmiş ifadesi ne Türk milletine yakışır ne Cumhurbaşkanı’na yakışır ne de Cumhurbaşkanlığı’na yapılan bir yalakalığa yakışır. Şiddetle reddediyorum ve Türk millteniden özür dilemesini istiyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı bir dönemin teröristi ile özdeş kabul edilemez.”

DİLMEN SOSYAL MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE: TEPKİLER ARTIYOR

Dilmen’in Erdoğan’ı, ‘Deniz Gezmiş’e benzetmesi sosyal medyada büyük tepki oluşturdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Emek Gençliği şu ifadeleri kullandı; "Rıdvan Dilmen'e soruyoruz; Deniz Gezmiş, Arap isyanları başladığında, Libya’ya müdahale eden Fransa ve müttefiklerine açıkça hava desteği vererek müdahaleyi destekler miydi? Erdoğan Hükümeti destekledi. Rıdvan Dilmen Deniz Gezmiş ve 68 kuşağının mücadelesinin Türkiye halkları üzerindeki etkisini ve saygınlığını kullanarak Erdoğan benzetmesi yapıyor! Oysa biz antiemperyalizmin silahlanmayı kışkırtmak, silah ve enerji tekellerinin ekmeğine yağ sürmek olmadığını iyi biliyoruz!"

(HABER MERKEZİ)

Ana Foto: Twitter

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Aralık 2017 15:05

www.evrensel.net