Arkeoloji bitirince ne oluyoruz?

Ülkede nitelikli eğitimin olmaması, bu bölümü sadece üniversite okumuş olmak için tercih edilen bir bölüm haline getirdi.

Ulaşcan KUŞ

Baran Çağın KAYA

Şeyma İNAL

Elif BAŞER

Anadolu Üniversitesi



Türkiye’de arkeoloji okumak tanıdığın ve tanımadığın her insanı tarihi eser kaçırmadığına inandırmaya çalışmaktır.

Türkiye’de arkeoloji okumak okuyacak kaynak bulamamak ya da bulup alamamaktır. (Yazar burada kaynak kitapların fiyatlarından dem vuruyor)

Türkiye’de arkeoloji okumak dilden dile koşup bir yere varamamaktır.(Grekçe, Latince, İngilizce, Almanca)

Bu örnekleri daha da çoğaltabiliriz; fakat gelgelelim Türkiye’de 42 üniversitede bulunan bu bölümün mezunlarını ne gibi gelecek beklediğine. Tabii ki de diğer üniversite öğrencileriyle aynı kaygının doruk noktalarını bizler de yaşıyoruz; gelecek kaygısı, geleceksizlik ve işsiz kalma korkusu. Devlet personeli alımının yetersiz olması, akademisyen olmamanın taht oyunları gibi çetrefilli ve kumpaslı olması, tarihi kaynakların yoğun tahribi ve bu tahribatın devlet nazarında yeterli kontrolünün yapılmaması, yasaların yetersizliği ülkede arkeolojinin yetersiz ve değersiz görülmesinin en büyük kanıtlarından.

Ülkede nitelikli eğitimin olmaması, bu bölümü sadece üniversite okumuş olmak için tercih edilen bir bölüm haline getirdi. YGS-LYS’de istediği bölümü kazanamayan gençler kendilerini bir anda bu bölümde buldular ve memuriyet kapısını zorlamaya başladılar. Bunların tam aksine bu bölüme bilerek, isteyerek ve hevesle gelen öğrencileri de burada yok saymamak gerekir; fakat onların da bu mevcut koşullar arasında tutunmaya çalışmaları haliyle biraz zor olmaktadır.

MEZUN OLUNCA ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ

Mezun olunca kariyerini şenlendirmiş birkaç insanın hikâyesini sizinle paylaşmak istiyoruz:

Bir grup öğrenci, staj yapmaya gittikleri antik kentte kafe açıp kariyerlerini orada şenlendirdi.

Birçok öğrenci arkadaşımız kariyerini şenlendirmeyi kolluk kuvveti olmakta buldu.

Birçok öğrenci kurumsal bir şirkette mağaza müdürü olup kariyerini oraya sabitledi.

Türkiye, coğrafi konumu gereği birçok medeniyete ev sahipliği yaptı ve bu durum haliyle bizlere araştırma yapabilecek birçok bölge bıraktı. Gittiğin herhangi bir köyde bile bir kültür kalıntısına rastlamak mümkün. Bu durum kültürel açıdan diğer milletlerle akademik bir iletişim kurabilmemize olanak sağlıyor. Türkiye arkeoloji alanında entelektüel birikimi yüksek, öğretim görevlileri ve arkeologlar barındırıyor.

Biraz iyi, biraz kötü, biraz da trajikomik bu çerçevede aslında söylemek istediğimiz; arkeolojinin zorlukları, sistem sorunları, okulumuzun imkânları ne olursa olsun arkeolog olmak dünyaya, hayata, yaşantılara farklı gözle bakmaktır. Bu bilgi cennetinin ufuk çizgisinin gözükmemesidir, bunun sonucu olarak da öğrenmenin hiç bitmemesidir.

ARKEOLOJİ NEDİR?

Grekçe, Arkheo ve Logos kelimelerinden oluşan arkeoloji eskinin bilimi demektir yani sanıldığının aksine kazı bilimi değildir. Kazı arkeolojinin araçlarından biridir. Arkeologlar maddi kültürlerle geçmişi yorumlayıp tanımlamışlardır, bu yüzden yapılan kazılarda bulunan kalıntılar arkeologların geçmişi ve insan yaşantısını yorumlamada etken bir rol oynamıştır. Arkeologlar hafriyatçı, köstebek ve defineci değillerdir.

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